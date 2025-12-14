Льготы для электротранспорта сохраняются до 2028-го. Какие новшества ввели? Рассказали в Минэкономики
Развитие электротранспорта в Беларуси. Указ № 92, которым были предусмотрены нулевые таможенные пошлины, нулевая ставка НДС, должен был прекратить свое действие 1 января 2026 года. Справедливо будет сказать, распробовали его белорусы не сразу. Бум на «электрички» наблюдаем год-полтора. Кредиты, лизинги – только покупай да езди, отметили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Количество электромобилей увеличилось в 538 раз за последние три года, а действовал этот Указ пять лет. Еще в октябре ЕАЭСная квота на беспошлинный ввоз электричек в Беларусь была выбрана. Стимулы государства возымели эффект. И тут нет-нет да и стало появляться ощущение, что сказочке конец. Январь 2026-го все ближе.
Лизинговые компании стали рассылать перерасчеты владельцам. Автоцентры, пользуясь ситуацией, начали манипуляции: покупай сегодня, а то через месяц будет на 20 % дороже. И к депутатам, журналистам посыпались устные обращения. Как быть? Что делать? Продлять ли льготы? Ответ найти оказалось очень сложно. Из Минэкономики – в Министерство по налогам и сборам, потом обратно в Палату представителей, дальше – к представителям автобизнеса и снова по цепочке обратно.
Алена Сырова:
Вопрос казался ничьим до момента, пока стало известно, что Александр Лукашенко подписал Указ. Льготы на электротранспорт сохранены (электро! Не гибриды) до 2028-го. И главная радость – спикеры для материала нашлись. Так что двойное спасибо.
Но есть нюансы.
Льготы теперь только для чистых «электричек», за гибрид придется доплачивать: и за растаможку (это 15 % от стоимости авто), и НДС – 20 %. Еще из новшеств. Права на бесплатную парковку электрокаров не будет, зато зарядных станций станет еще больше.
Юрий Иванов, начальник управления базовых отраслей промышленности Министерства экономики Беларуси:
Основное нововведение у нас в Указе – это появление второго государственного оператора. Теперь это «Белтелеком», и его роль – развивать медленные зарядные станции. Если раньше у нас тренд был на развитие быстрых зарядных станций, прежде всего требовалось обеспечить зарядку между городами на основных заправочных станциях, теперь задача стоит обеспечить зарядными станциями и придворовые территории, где непосредственно размещаются люди.
Также по решению Межправсовета ЕС наша страна получила квоту на беспошлинный воз 20 тысяч электрокаров в 2026 году. И такая поддержка экологичного транспорта – в первую очередь, перспектива и задел на будущее. Тем более с нашими ресурсами и возможностями, которые дарит атомная электростанция.
Алена Сырова:
Еще два слова про Указ. Что из него исключены гибриды, безусловно, огорчает. Платить придется больше. Это я вам лично скажу как человек, у которого в семье есть такой автомобиль. А профессионально дополню, что такая мера – поступательное «отлучение от соски», как говорит Президент. У нас очень много льгот. Но льгота – это мера временная. Нужно помнить об этом и внимательно слушать главу государства.
ЭКСКЛЮЗИВ! Так близко к ядерному реактору не был никто! Показываем, как выглядит градирня БелАЭС изнутри.