Льготы для электротранспорта сохраняются до 2028-го. Какие новшества ввели? Рассказали в Минэкономики

Развитие электротранспорта в Беларуси. Указ № 92, которым были предусмотрены нулевые таможенные пошлины, нулевая ставка НДС, должен был прекратить свое действие 1 января 2026 года. Справедливо будет сказать, распробовали его белорусы не сразу. Бум на «электрички» наблюдаем год-полтора. Кредиты, лизинги – только покупай да езди, отметили в программе «Суровый взгляд» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Количество электромобилей увеличилось в 538 раз за последние три года, а действовал этот Указ пять лет. Еще в октябре ЕАЭСная квота на беспошлинный ввоз электричек в Беларусь была выбрана. Стимулы государства возымели эффект. И тут нет-нет да и стало появляться ощущение, что сказочке конец. Январь 2026-го все ближе. Лизинговые компании стали рассылать перерасчеты владельцам. Автоцентры, пользуясь ситуацией, начали манипуляции: покупай сегодня, а то через месяц будет на 20 % дороже. И к депутатам, журналистам посыпались устные обращения. Как быть? Что делать? Продлять ли льготы? Ответ найти оказалось очень сложно. Из Минэкономики – в Министерство по налогам и сборам, потом обратно в Палату представителей, дальше – к представителям автобизнеса и снова по цепочке обратно.

Алена Сырова:

Вопрос казался ничьим до момента, пока стало известно, что Александр Лукашенко подписал Указ. Льготы на электротранспорт сохранены (электро! Не гибриды) до 2028-го. И главная радость – спикеры для материала нашлись. Так что двойное спасибо. Но есть нюансы. Льготы теперь только для чистых «электричек», за гибрид придется доплачивать: и за растаможку (это 15 % от стоимости авто), и НДС – 20 %. Еще из новшеств. Права на бесплатную парковку электрокаров не будет, зато зарядных станций станет еще больше.

Юрий Иванов, начальник управления базовых отраслей промышленности Министерства экономики Беларуси:

Основное нововведение у нас в Указе – это появление второго государственного оператора. Теперь это «Белтелеком», и его роль – развивать медленные зарядные станции. Если раньше у нас тренд был на развитие быстрых зарядных станций, прежде всего требовалось обеспечить зарядку между городами на основных заправочных станциях, теперь задача стоит обеспечить зарядными станциями и придворовые территории, где непосредственно размещаются люди.

Также по решению Межправсовета ЕС наша страна получила квоту на беспошлинный воз 20 тысяч электрокаров в 2026 году. И такая поддержка экологичного транспорта – в первую очередь, перспектива и задел на будущее. Тем более с нашими ресурсами и возможностями, которые дарит атомная электростанция.