Министр спорта и туризма о «Минской лыжне»: в команду не так просто попасть, происходит хороший отбор

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призвал всех заниматься лыжным спортом и приобщать к этому детей. Президент это продемонстрировал на личном примере, приняв участие в традиционном спортивном празднике в Раубичах. На «Минской лыжне» команда главы государства финишировала первой, хотя выступала вне турнирного зачета. Старты прошли при колоссальной поддержке зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За кубки и медали боролось 57 команд министерств и ведомств нашей страны, всего более 200 участников. Лыжный маршрут в два круга и два огневых рубежа – задача для каждого. В эстафете бегут четверо, и результат зависит от всех. Тем более что, прежде чем попасть на лыжню, пришлось доказывать свой талант на внутренних соревнованиях.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Желающих еще было больше, но просто мы физически уже не в состоянии такое количество людей пропустить через эти соревнования, потому что займет целый день. В команду не так просто попасть. В любую команду любого государственного органа. Хороший отбор происходит. Лукашенко призвал всех заниматься лыжным спортом! Как прошла «Минская лыжня» в Раубичах?