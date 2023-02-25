Прямой эфир

Министр спорта и туризма о «Минской лыжне»: в команду не так просто попасть, происходит хороший отбор

25 февраля 2023 17:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко призвал всех заниматься лыжным спортом и приобщать к этому детей. Президент это продемонстрировал на личном примере, приняв участие в традиционном спортивном празднике в Раубичах. На «Минской лыжне» команда главы государства финишировала первой, хотя выступала вне турнирного зачета. Старты прошли при колоссальной поддержке зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Министр спорта и туризма о «Минской лыжне»: в команду не так просто попасть, происходит хороший отбор-1

За кубки и медали боролось 57 команд министерств и ведомств нашей страны, всего более 200 участников. Лыжный маршрут в два круга и два огневых рубежа – задача для каждого. В эстафете бегут четверо, и результат зависит от всех. Тем более что, прежде чем попасть на лыжню, пришлось доказывать свой талант на внутренних соревнованиях.  

Министр спорта и туризма о «Минской лыжне»: в команду не так просто попасть, происходит хороший отбор-4

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:  
Желающих еще было больше, но просто мы физически уже не в состоянии такое количество людей пропустить через эти соревнования, потому что займет целый день. В команду не так просто попасть. В любую команду любого государственного органа. Хороший отбор происходит.  

Лукашенко призвал всех заниматься лыжным спортом! Как прошла «Минская лыжня» в Раубичах?  

Министр спорта и туризма о «Минской лыжне»: в команду не так просто попасть, происходит хороший отбор-7

 

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Зимние виды спорта # Сергей Ковальчук # Юлия Силипицкая # Юрий Караев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко призвал всех заниматься лыжным спортом! Как прошла «Минская лыжня» в Раубичах?
25 февраля 2023 17:48

Лукашенко призвал всех заниматься лыжным спортом! Как прошла «Минская лыжня» в Раубичах?

Более 400 человек приняли участие в массовом мужском забеге в Минске
25 февраля 2023 14:16

Более 400 человек приняли участие в массовом мужском забеге в Минске

Команда Президента на «Минской лыжне» финишировала первой
25 февраля 2023 11:23

Команда Президента на «Минской лыжне» финишировала первой