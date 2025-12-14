Как спорт Беларуси и России нашёл выход в условиях изоляции – рассказал вице-президент НОК

Юлия Силипицкая, СТВ:

За четыре года, так скажем, отлучения от международных стартов, появилась целая программа, не побоюсь этого слова, для сохранения элиты и резерва нашего. В чем, в принципе, успешная реализация? Мы видим много стартов, где ребята не на чемпионатах мира и Европы показывали достаточно высокие результаты.

Дмитрий Довголенок, вице-президент Национального олимпийского комитета:

Первое я хочу сказать, что, наверное, когда мы вместе с Российской Федерацией оказались в этой ситуации, когда нас вместе отстранили от международной арены и европейской арены – нас это сплотило. Что Российская Федерация, что Республика Беларусь, мы просто сели за стол и начали решать: как же нам выходить из этой ситуации. И, в принципе, нашли вот этот вот метод, выход. Мы объединились, сделали совместные открытые чемпионаты, международные соревнования.

И наши спортсмены, я думаю, что они немножко успокоились, потому что было большое волнение. Это вот, представляете, забрать самое любимое у человека – его цель, стремление к жизни. У них был такой шок, но потом, когда уже прошел год, и они начали выступать, общаться, по крайней мере, с теми же самыми российскими коллегами, друг друга как-то поддерживать, и в социальных сетях общаться, и дружить, можно сказать – они успокоились. Начали, я думаю, планомерно готовиться, но и где-то поняли, что бывает даже такие вещи злят. И я думаю, что за счет этого всего они начали готовиться сильнее, и у них получился вот этот результат.

Юлия Силипицкая:

Я так понимаю, что с точки зрения финансов тоже спортсмены начали поддерживать?

Дмитрий Довголенок:

Конечно же, поддерживали финансово, но я хочу другое сказать, что у наших видов спорта во многих не хватало вот этой вот практики. Российская Федерация шла себе отдельно, мы шли себе отдельно. Готовили и не показывали им ничего, они тоже не делились с нами.

Во многих видах спорта, допустим, такие как фехтование, есть шикарная школа в Российской Федерации, там практически олимпийские чемпионы. И они взяли просто-напросто наших спортсменов и вместе начали вести подготовку. Это дало большие плюсы. Потом в борьбе, в боксе, в этих спарринговых вещах есть, чему поделиться в Российской Федерации.