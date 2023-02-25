Более 400 человек приняли участие в массовом мужском забеге в Минске

Новости Беларуси. Спортивный праздник для тех, кто любит, ценит и бережет Родину! Более 400 участников 25 февраля собрал один из самых массовых мужских забегов года. Его посвятили Дню защитников Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самому младшему участнику – всего 12 лет. Забег традиционный. Нынешний – шестой по счету. Первыми к финишу после преодоления трехкилометровки пришли представители Жлобина и Минска. Бегунов-любителей встречали медалями и горячими аплодисментами. Победителю достались денежные и символические призы. Поддержать ребят на беговой дорожке пришли их семьи. Среди участников спортивного праздника были замечены и представители команды СТВ.

Валерий Науменко, телеоператор СТВ, участник забега:

Никогда не занимался спортом, а сейчас уже участвую во втором марафоне. Первый был на День города, а сейчас на день настоящих мужчин. Настроение отличное. Я, конечно, готовился немножко, уже за неделю начал разбегиваться.

Павел Баневич, участник забега:

Настроение отличное. Участвую не в первый раз. Пришел поучаствовать сегодня, чтобы поднять свой дух, еще больше закалиться.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Легкая атлетика является королевой спорта, но и она доступна для всех возрастов. Это естественные движения, которые выполняет человек: бег, прыжки, метания и так далее. А беговое движение в нашей республике действительно растет, популяризируется. И участников с каждым годом становится все больше и больше.

Спортсменам по окончании соревнования предложили горячий чай и полевую кашу. Не пустовали и интерактивные площадки для фотосессий. Организаторы анонсировали ближайший забег. Ровно через две недели на дистанцию выйдут женщины. Их старт посвятят самому весеннему празднику – 8 Марта.