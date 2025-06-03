Новости по тегу #Сергей Репкин

Символический велопробег стартовал от стадиона альма-матер, а после колонна проехала по проспекту Победителей вдоль ряда спортивных объектов. Всего участники преодолели 5 километров.
Диплом тренера самый популярный не только у белорусских студентов, но и зарубежных гостей. Как работает вуз и какие предоставляет возможности, а также чем гордится университет, узнали у ректора БГУФК Сергея Борисовича Репкина.
За два дня было поднято около 80 тем, которые сегодня актуальны в мировом спорте и туризме. Современные технологии, методики, психология, киберспорт.
В конгрессе приняли участие более 800 человек из 13-ти стран.
Оно рассчитано на 700 мест. На всех этапах – от начала строительства до меблировки – использованы материалы белорусского производства. В блоках по 2-3 комнаты и кухня.
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