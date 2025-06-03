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Новости по тегу #Сергей Репкин

Более 70 студентов БГУФК приняли участие в велопробеге в Минске
03 июня 2025 20:15

Более 70 студентов БГУФК приняли участие в велопробеге в Минске

Что БГУФК предлагает абитуриентам и как изменились учебные программы – интервью с ректором
09 февраля 2025 17:28

Что БГУФК предлагает абитуриентам и как изменились учебные программы – интервью с ректором

Научный конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта» в Минске собрал более 800 участников
17 ноября 2024 19:02

Научный конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта» в Минске собрал более 800 участников

Минск принимает Международный научный конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта»
15 ноября 2024 18:28

Минск принимает Международный научный конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта»

В Минске открылось новое общежитие для студентов БГУФК
02 сентября 2024 20:14

В Минске открылось новое общежитие для студентов БГУФК

Рождественский благотворительный турнир по единоборствам стартовал в Минске
12 января 2024 14:40

Рождественский благотворительный турнир по единоборствам стартовал в Минске

Ректор БГУФК: 38 спортивных объектов подготовлено ко II Играм стран СНГ
04 августа 2023 19:58

Ректор БГУФК: 38 спортивных объектов подготовлено ко II Играм стран СНГ

Караоке на каждом этаже и кабинеты киберспорта – для БГУФК строят новое общежитие
26 июля 2023 14:38

Караоке на каждом этаже и кабинеты киберспорта – для БГУФК строят новое общежитие

Ректор БГУФК: каждый спортсмен должен понимать, что за ним стоит страна, чтобы они оставили своё эго
04 мая 2023 15:02

Ректор БГУФК: каждый спортсмен должен понимать, что за ним стоит страна, чтобы они оставили своё эго

Лукашенко призвал всех заниматься лыжным спортом! Как прошла «Минская лыжня» в Раубичах?
25 февраля 2023 17:48

Лукашенко призвал всех заниматься лыжным спортом! Как прошла «Минская лыжня» в Раубичах?

ЗОЖ входит в моду. Больше 20% белорусов регулярно занимаются спортом
18 февраля 2023 18:30

ЗОЖ входит в моду. Больше 20% белорусов регулярно занимаются спортом

«Это стало хорошим стимулом для населения». Как открыли лыжный сезон студенты БГУФК?
20 декабря 2022 19:23

«Это стало хорошим стимулом для населения». Как открыли лыжный сезон студенты БГУФК?