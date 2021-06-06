Каждый мог себя попробовать в том, что интересно. Вот как фестиваль «Вытокі» привлёк белорусов к спорту

Новости Беларуси. На неделе Орша принимала культурно-спортивный фестиваль «Вытокі». Этот город стал вторым, куда привел маршрут форума, а вместе с ним и своя особая атмосфера спорта, культуры и наших белорусских традиций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Вытокі» – совместный проект Национального олимпийского комитета, Федерации профсоюзов, творческой мастерской «АртХаус» и организации «БелБрендАудит». Три дня Орша жила форумом. Это и экскурсии, и образовательные семинары. Кульминацией стала первая летняя суббота. Спорткомплекс «Олимпиец» стал местом притяжения и разнообразия олимпийского движения.

Орша – город на берегах Днепра, который, казалось бы, чем-то уже сложно удивить. Но сюда пришли «Вытокі». Три дня в режиме круглых столов, образовательных семинаров, экскурсий, выставок. Орша – льняная столица Беларуси, а потому посещение «Института льна» и производства просто не могли не включить в программу «Вытоков». Ознакомились участники и с современным ресурсным центром механико-экономического колледжа. Навыки здесь оттачивают будущие кадры машиностроительного профиля. Ну и, конечно же, куда без зрелищ, на это отвели всю субботу, 5 июня. Входным билетом здесь было только желание и интерес к спорту: у кого-то на уровне профессионала, у кого-то на любительском. Приз за пройденные 15 квест-этапов – умные часы.

Для меня была очень легкой спортивная атлетика. Там было все легко, и я смогла пройти.

Проходили бокс, единоборства всякие. Теннис был, хоккей на траве.

Почаще бы такое. Призы... Классненько.

Здесь не было ограничений ни в чем. Наоборот, каждый гость «Вытоков» мог попробовать себя в том, что было по силам, интересу и душе.

– Я велоспортом занимаюсь.

– Есть победы?

– Да, 2 и 3 место в Городке. Да, интересно. Развиться можно. Кому-то что-то понравится, те и ходить на это будут.

Кстати, привлечь оршанцев и гостей «Вытоков» к спорту как раз и есть одна из основных целей фестиваля. Примером стал и руководитель области Николай Шерстнев. Побил рекорд Беларуси, выжав штангу весом 215 килограммов (подробнее об этом здесь). А еще за полминуты поднял 36 раз гирю весом в 32 килограмма. Спорт и культура – то, что объединяет. Форум как раз и посвящен Году народного единства. А еще его приурочили к 30-летию Национального олимпийского комитета. «Мы специально не в Минске это делали». Президент НОК рассказал о «Вытоках»

Орше было что показать. Выставка-продажа «Белорусские бренды» не оставалась без внимания гостей форума. Это как раз и есть то, чем гордится каждый регион нашей страны – своим богатым культурным наследием.