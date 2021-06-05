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Чтобы помочь организовать учебный процесс. Национальная академия тенниса провела серию мастер-классов для детей и тренеров

05 июня 2021 19:18
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Новости Беларуси. Помочь теннисным талантам: Национальная академия тенниса провела серию мастер-классов в северном регионе страны – Витебске и Орше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чтобы помочь организовать учебный процесс. Национальная академия тенниса провела серию мастер-классов для детей и тренеров-1

Помочь учащимся спортивных и образовательных учреждений области приехала целая группа специалистов академии. Они провели обучающие семинары как для юных спортсменов, так и для тренеров. Так, например, одним из важных действий рабочей группы стало комплексное тестирование состояния здоровья теннисистов.

Чтобы помочь организовать учебный процесс. Национальная академия тенниса провела серию мастер-классов для детей и тренеров-4

Григорий Косяченко, директор Национальной академии тенниса:
Мы хотим посмотреть уровень физической подготовленности детей, определить их функциональное состояние организма, посмотреть перспективу развития каждого ребенка. Помочь тренеру, помочь и самому ребенку, родителю организовать более целенаправленно учебно-тренировочный процесс.

Чтобы помочь организовать учебный процесс. Национальная академия тенниса провела серию мастер-классов для детей и тренеров-7

Организаторы мастер-классов надеются, что после таких занятий в Витебском регионе появится много хороших теннисистов.

# Теннис # Григорий Косяченко # Фотофакт

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