Чтобы помочь организовать учебный процесс. Национальная академия тенниса провела серию мастер-классов для детей и тренеров

Новости Беларуси. Помочь теннисным талантам: Национальная академия тенниса провела серию мастер-классов в северном регионе страны – Витебске и Орше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Помочь учащимся спортивных и образовательных учреждений области приехала целая группа специалистов академии. Они провели обучающие семинары как для юных спортсменов, так и для тренеров. Так, например, одним из важных действий рабочей группы стало комплексное тестирование состояния здоровья теннисистов.

Григорий Косяченко, директор Национальной академии тенниса:

Мы хотим посмотреть уровень физической подготовленности детей, определить их функциональное состояние организма, посмотреть перспективу развития каждого ребенка. Помочь тренеру, помочь и самому ребенку, родителю организовать более целенаправленно учебно-тренировочный процесс.