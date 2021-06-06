«Спорт – это моя жизнь во всех её проявлениях». Что говорит команда СТВ о прошедшей в «Стайках» спартакиаде СМИ

Новости Беларуси. В спорткомплексе «Стайки» наградили победителей спартакиады среди работников СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 июня также состоялись решающие матчи по игровым видам спорта. «Часть тимбилдинга, которая объединяет». Генеральный директор СТВ о спартакиаде СМИ

Кросс, мини-футбол, волейбол, дартс, настольный теннис и перетягивание каната – каждый участник мог выбрать любимое направление и побороться за лучший результат индивидуально или в составе команды. Впрочем, тут не столь важны высокие достижения, ведь это прежде всего спортивный праздник для журналистов. Ну и подняться на пьедестал также приятно. У наших коллег золото в легкоатлетическом кроссе и серебро в настольном теннисе среди мужчин.

Наталья Федорцова, корреспондент СТВ:

Спорт – это моя жизнь во всех ее проявлениях, в том числе как в профессиональной деятельности, так и в любительской. А тут решила попробовать вспомнить то, чему учили в университете когда-то, и заявиться на кросс. Получилось очень успешно, итог – первое место, что не может не радовать. Хотя бы тот факт, что за четыре года, которые я не выходила на беговую дорожку, я все еще могу соревноваться и, как выяснилось, даже побеждать.

Сергей Тулупов, заведующий отделом спортивного вещания СТВ:

За каждым проигрышем стоит огромный объем работы, огромные усилия, которые ты прилагаешь для того, чтобы хотя бы выйти и сделать что-то, показать. Поэтому я считаю, что такие спартакиады нужны, чтобы время от времени просто собираться, в том числе менять атмосферу, обстановку, выйти, попробовать себе доказать. Министр информации о спартакиаде СМИ: тяжело предсказать, кто будет победитель