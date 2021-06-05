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Вес – 215 килограммов. Председатель Витебского облисполкома выжал штангу и установил рекорд Беларуси

05 июня 2021 17:10
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Новости Беларуси. Орша 5 июня стала культурным и спортивным центром притяжения, здесь прошел фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум для нашей страны еще совсем молодой. В середине мая его приняла Лида, в первые дни лета – город на Днепре. 5 июня стало кульминацией и было посвящено олимпийскому движению. Праздник продолжается и в эти минуты. На сцене около спорткомплекса «Олимпиец» проходит гала-концерт с участием звезд.

Вес – 215 килограммов. Председатель Витебского облисполкома выжал штангу и установил рекорд Беларуси-1

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, выжав штангу весом 215 килограммов, установил рекорд Беларуси в своей весовой категории.

Вес – 215 килограммов. Председатель Витебского облисполкома выжал штангу и установил рекорд Беларуси-4

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:
Тема патриотизма, любви к земле, любви к родине, к своей малой родине начинается с таких мероприятий, с такого образа жизни. Поэтому и перенесем данное мероприятие на районы. Там много детей, детки сильные, детки хотят заниматься спортом, но их надо заинтересовать.

Вес – 215 килограммов. Председатель Витебского облисполкома выжал штангу и установил рекорд Беларуси-7

Прикоснуться к «Вытокам» уже 12 и 13 июня смогут гости и жители Кобрина. А вообще маршрут фестиваля расписан до конца лета. Культурно-спортивную эстафету примут Мозырь, Бобруйск и Жодино.

# Фестиваль # общество # Фотофакт

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