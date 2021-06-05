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Живая и яркая энциклопедия Беларуси. Вот как прошёл фестиваль «Вытокі» в Орше

05 июня 2021 18:59
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Новости Беларуси. Орша 5 июня стала культурным и спортивным центром притяжения. Здесь прошел фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живая и яркая энциклопедия Беларуси. Вот как прошёл фестиваль «Вытокі» в Орше-1

Форум для нашей страны еще совсем молодой. В середине мая его приняла Лида, в первые дни лета – город на Днепре. 5 июня стало кульминацией и было посвящено олимпийскому движению. 

Подробности в материале Виктора Пралича.

Фестиваль «Вытокі» – это палитра культуры, спорта, национальных традиций. То, что интересно каждому белорусу. Форум посвятили Году народного единства и 30-летию Национального олимпийского комитета.

Живая и яркая энциклопедия Беларуси. Вот как прошёл фестиваль «Вытокі» в Орше-3

Виктор Пралич, корреспондент:
Входным билетом на фестиваль «Вытокі» стала вот такая карта. Она включает в себя 15 спортивных конкурсов – от бокса до тенниса. За первый час работы форума их было роздано около 10 тысяч.

Живая и яркая энциклопедия Беларуси. Вот как прошёл фестиваль «Вытокі» в Орше-5

На «Вытокі» шли по одному, семьями, компаниями. На площадке около спорткомплекса «Олимпиец» каждый мог найти себе занятие по интересам, силе и душе. Для одних это возможность подружиться со спортом.

Живая и яркая энциклопедия Беларуси. Вот как прошёл фестиваль «Вытокі» в Орше-7

Единоборства лучше. Там красивые броски, можно медали зарабатывать.

Живая и яркая энциклопедия Беларуси. Вот как прошёл фестиваль «Вытокі» в Орше-9

Очень много разнообразных представлено видов спорта, где ребенок может поучаствовать. Правда, мы маленькие еще, пока только смотрим, но в дальнейшем можем, допустим, в какой-то кружок отдать ребенка.

Живая и яркая энциклопедия Беларуси. Вот как прошёл фестиваль «Вытокі» в Орше-11

Для других – сразу же побить рекорды. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, выжав штангу весом 215 килограммов, установил рекорд Беларуси в своей весовой категории.

Вес – 215 килограммов. Председатель Витебского облисполкома выжал штангу и установил рекорд Беларуси

Живая и яркая энциклопедия Беларуси. Вот как прошёл фестиваль «Вытокі» в Орше-13

«Вытокі» уже заявили о себе как бренд страны, такая живая и яркая энциклопедия о Беларуси для белорусов.

Виктор Лукашенко на фестивале «Вытокі»: цель – показать развитие региона, особенности региона

Живая и яркая энциклопедия Беларуси. Вот как прошёл фестиваль «Вытокі» в Орше-15

Прикоснуться к «Вытокам» уже 12 и 13 июня смогут гости и жители Кобрина. А вообще маршрут фестиваля расписан до конца лета. Культурно-спортивную эстафету примут Мозырь, Бобруйск и Жодино.

# Фестиваль # Виктор Пралич # Николай Шерстнев # Виктор Лукашенко

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