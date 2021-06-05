Живая и яркая энциклопедия Беларуси. Вот как прошёл фестиваль «Вытокі» в Орше

Новости Беларуси. Орша 5 июня стала культурным и спортивным центром притяжения. Здесь прошел фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум для нашей страны еще совсем молодой. В середине мая его приняла Лида, в первые дни лета – город на Днепре. 5 июня стало кульминацией и было посвящено олимпийскому движению. Подробности в материале Виктора Пралича. Фестиваль «Вытокі» – это палитра культуры, спорта, национальных традиций. То, что интересно каждому белорусу. Форум посвятили Году народного единства и 30-летию Национального олимпийского комитета.

Виктор Пралич, корреспондент:

Входным билетом на фестиваль «Вытокі» стала вот такая карта. Она включает в себя 15 спортивных конкурсов – от бокса до тенниса. За первый час работы форума их было роздано около 10 тысяч.

На «Вытокі» шли по одному, семьями, компаниями. На площадке около спорткомплекса «Олимпиец» каждый мог найти себе занятие по интересам, силе и душе. Для одних это возможность подружиться со спортом.

Единоборства лучше. Там красивые броски, можно медали зарабатывать.

Очень много разнообразных представлено видов спорта, где ребенок может поучаствовать. Правда, мы маленькие еще, пока только смотрим, но в дальнейшем можем, допустим, в какой-то кружок отдать ребенка.

Для других – сразу же побить рекорды. Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, выжав штангу весом 215 килограммов, установил рекорд Беларуси в своей весовой категории. Вес – 215 килограммов. Председатель Витебского облисполкома выжал штангу и установил рекорд Беларуси

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