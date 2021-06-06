«Мы специально не в Минске это делали». Президент НОК рассказал о «Вытоках»

Новости Беларуси. На неделе Орша принимала культурно-спортивный фестиваль «Вытокі». Этот город стал вторым, куда привел маршрут форума, а вместе с ним и своя особая атмосфера спорта, культуры и наших белорусских традиций, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Вытокі» – совместный проект Национального олимпийского комитета, Федерации профсоюзов, творческой мастерской «АртХаус» и организации «БелБрендАудит». Три дня Орша жила форумом. Это и экскурсии, и образовательные семинары. Кульминацией стала первая летняя суббота. Спорткомплекс «Олимпиец» стал местом притяжения и разнообразия олимпийского движения.
Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Мы специально не в Минске это делали, не в областных центрах, городах, где люди немножко привыкли к мероприятиям. Мы попытались пойти глубже. В достаточно большие центры, но все-таки не областные, где людям немного, может быть, и не достает этих праздников. Вот так, через эти мероприятия, мы вносим свой вклад в развитие регионов. Сейчас стоит основная задача – развитие регионов. Вот небольшой вклад Национального олимпийского комитета и наших партнеров.
Каждый мог себя попробовать в том, что интересно. Вот как фестиваль «Вытокі» привлек белорусов к спорту – подробнее здесь.