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«Замечательный праздник, и с детьми есть куда выбраться». Что говорят жители Орши про «Вытокі»?

05 июня 2021 14:21
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Новости Беларуси. В Орше 5 июня проходит культурно-спортивный фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти минуты под открытым небом определяют лучших молодых исполнителей.

Виктор Лукашенко на фестивале «Вытокі»: цель – показать развитие региона, особенности региона

«Замечательный праздник, и с детьми есть куда выбраться». Что говорят жители Орши про «Вытокі»?-1

Центральной площадкой стал спорткомплекс «Олимпиец». Здесь каждый может принять участие в соревнованиях и конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта. Также организована демонстрация экономического потенциала региона. Работают выставки, мастер-классы. Фестиваль «Вытокі» – это возможность познакомится с народными традициями, национальной культурой, историей и, конечно же, спортивными достижениями.

«Замечательный праздник, и с детьми есть куда выбраться». Что говорят жители Орши про «Вытокі»?-4

Очень замечательный праздник, и с детьми есть куда выбраться. Все взяли, думаю, будем участвовать. Целой компанией пришли.

«Замечательный праздник, и с детьми есть куда выбраться». Что говорят жители Орши про «Вытокі»?-7

Мне кажется, что надо побольше таких мероприятий проводить. Все-таки Орша – не последний город.

«Замечательный праздник, и с детьми есть куда выбраться». Что говорят жители Орши про «Вытокі»?-10

Фестиваль «Вытокі» завершится вечерним гала-концертом с участием популярных артистов и дискотекой.

# Фестиваль # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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