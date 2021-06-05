«Замечательный праздник, и с детьми есть куда выбраться». Что говорят жители Орши про «Вытокі»?

Новости Беларуси. В Орше 5 июня проходит культурно-спортивный фестиваль «Вытокі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти минуты под открытым небом определяют лучших молодых исполнителей. Виктор Лукашенко на фестивале «Вытокі»: цель – показать развитие региона, особенности региона

Центральной площадкой стал спорткомплекс «Олимпиец». Здесь каждый может принять участие в соревнованиях и конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта. Также организована демонстрация экономического потенциала региона. Работают выставки, мастер-классы. Фестиваль «Вытокі» – это возможность познакомится с народными традициями, национальной культурой, историей и, конечно же, спортивными достижениями.

Очень замечательный праздник, и с детьми есть куда выбраться. Все взяли, думаю, будем участвовать. Целой компанией пришли.

Мне кажется, что надо побольше таких мероприятий проводить. Все-таки Орша – не последний город.