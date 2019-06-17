Прямой эфир

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт

17 июня 2019 20:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главный символ вторых Европейских игр – «Пламя мира» – уже в Минске. Огонь встречают на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску

До этого «Пламя мира» пронесли по центру города.

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт-1

Среди факелоносцев – известные белорусы. Это и Дарья Домрачева, и Максим Мирный, и Анатолий Ярмоленко.

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт-4

Сейчас на площади Государственного флага работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией вышла корреспондент Виктория Ходосок.

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт-7

Виктория Ходосок, СТВ:
Торжественная церемония завершилась под залпы фейерверка. Здесь, на площади Государственного флага зажгли чашу огня вторых Европейских игр. После хранитель поджег факел и вручил его легендарному спортсмену Александру Медведю.

Как в Минске встретили «Пламя мира»

Перед торжественной церемонией был красочный концерт с выступлением шоу-балетов, коллективов, известных артистов.

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт-10

Смотрите, как это было, в видеоматериале.

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт-13

Виктория Ходосок:
«Пламя мира» продолжит свой путь по культурным объектам, предприятиям и историческим местам Минска. Ну а 21 июля оно возвестит об открытии вторых Европейских игр. Ровно год назад в этот день открылся обновленный стадион «Динамо».

«Это очень круто – иметь такой стадион»: белорусские спортсмены поделились впечатлениями во время открытия «Динамо»

Церемония открытия обещает быть очень интересной: организаторы подготовили много сюрпризов.

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт-16

Так что будем ждать! До вторых Европейских игр осталось всего несколько дней.

Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт-19

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт-21

Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт-23

# Европейские игры # Дарья Домрачева # Максим Мирный # Анатолий Ярмоленко # Александр Медведь # Мария Василевич # Виктория Ходосок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Хотим сделать качественный скачок»: Савилов анонсировал новый сезон белорусского хоккея
17 июня 2019 19:59

«Хотим сделать качественный скачок»: Савилов анонсировал новый сезон белорусского хоккея

Бережков: если есть противостояние «Динамо-Минск» – Захаров, то давайте это использовать
17 июня 2019 19:57

Бережков: если есть противостояние «Динамо-Минск» – Захаров, то давайте это использовать

С выступлением коллективов, шоу-балетов, известных артистов. Как «Пламя мира» встречает Минск?
17 июня 2019 18:16

С выступлением коллективов, шоу-балетов, известных артистов. Как «Пламя мира» встречает Минск?