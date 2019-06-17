Как встречали «Пламя мира» в Минске: видеофакт
Новости Беларуси. Главный символ вторых Европейских игр – «Пламя мира» – уже в Минске. Огонь встречают на площади Государственного флага, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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До этого «Пламя мира» пронесли по центру города.
Среди факелоносцев – известные белорусы. Это и Дарья Домрачева, и Максим Мирный, и Анатолий Ярмоленко.
Сейчас на площади Государственного флага работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией вышла корреспондент Виктория Ходосок.
Виктория Ходосок, СТВ:
Торжественная церемония завершилась под залпы фейерверка. Здесь, на площади Государственного флага зажгли чашу огня вторых Европейских игр. После хранитель поджег факел и вручил его легендарному спортсмену Александру Медведю.
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Перед торжественной церемонией был красочный концерт с выступлением шоу-балетов, коллективов, известных артистов.
Смотрите, как это было, в видеоматериале.
Виктория Ходосок:
«Пламя мира» продолжит свой путь по культурным объектам, предприятиям и историческим местам Минска. Ну а 21 июля оно возвестит об открытии вторых Европейских игр. Ровно год назад в этот день открылся обновленный стадион «Динамо».
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Церемония открытия обещает быть очень интересной: организаторы подготовили много сюрпризов.