С выступлением коллективов, шоу-балетов, известных артистов. Как «Пламя мира» встречает Минск?
Новости Беларуси. Главный символ II Европейских игр – «Пламя мира» – уже в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Пламя мира» пронесут по центру городу и встретят на площади Государственного флага. Среди факелоносцев – известные белорусы. Это и Дарья Домрачева, и Александр Медведь, и Максим Мирный, и Анатолий Ярмоленко.
В центе города сейчас работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Виктория Ходосок.
Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску
Виктория Ходосок, СТВ:
Добрый вечер, студия! Да, наконец-то эстафету «Пламя мира» встречает Минск. 450 факелоносцев пронесли его по всей стране. Где только он не побывал. Я напомню, если кто забыл: зажгли пламя в Риме в уникальном итальянском музее «Алтарь мира». После его подхватили наши альпинисты и подняли на гору Монблан.
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Это эксклюзивная идея белорусов. И вот теперь с огнем факелоносцы бегут по проспекту Победителей. Так Минск встречает «Пламя мира».
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Среди участников эстафеты известные люди. Это Любовь Черкашина, Александр Медведь, Максим Мирный, Дарья Домрачева, Владимир Гостюхин и Анатолий Ярмоленко.
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Настроение видите какое? Замечательное. Праздник замечательный. Я считаю – очень здорово, что у нас есть возможность принять в нем участие. Хорошо, что у нас проходят такие Игры, приезжают люди. Я много езжу за рубежом. Многие говорят: «Постараемся приехать, посмотреть вашу страну, очень много слышали». Это замечательно для имиджа страны.
Любовь Черкашина, старший тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:
Это очень почетно и приятно – прикоснуться к частичке истории, передать это пламя. У меня такое впервые в жизни. Очень здорово, что эстафета «Пламя мира» стала такой обширной и позволила каждому зарядиться энергией спорта
Пронесут огонь по проспекту Победителей. И уже на финише – на площади Государственного флага – в 22:00 пройдет торжественная церемония встречи эстафеты огня. Но перед этим зрителей ждет концерт с выступлением коллективов, шоу-балетов, известных артистов. Будет флешмоб, можно будет увидеть и танец со слуцкими поясами. Выйдет на сцену и солист культовых групп, известный Джо Линн Тернер. Но самое яркое во всей программе – это, кончено, когда в чаше зажгут огонь.
Кстати, продолжит он свой путь по столице и 18 июня. А 21 июня встречайте его на стадионе «Динамо».