С выступлением коллективов, шоу-балетов, известных артистов. Как «Пламя мира» встречает Минск?

«Пламя мира» пронесут по центру городу и встретят на площади Государственного флага. Среди факелоносцев – известные белорусы. Это и Дарья Домрачева, и Александр Медведь, и Максим Мирный, и Анатолий Ярмоленко.

Новости Беларуси. Главный символ II Европейских игр – «Пламя мира» – уже в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центе города сейчас работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит Виктория Ходосок.

Виктория Ходосок, СТВ:

Добрый вечер, студия! Да, наконец-то эстафету «Пламя мира» встречает Минск. 450 факелоносцев пронесли его по всей стране. Где только он не побывал. Я напомню, если кто забыл: зажгли пламя в Риме в уникальном итальянском музее «Алтарь мира». После его подхватили наши альпинисты и подняли на гору Монблан.

«Пламя мира» подняли на вершину Монблан: фотофакт

Это эксклюзивная идея белорусов. И вот теперь с огнем факелоносцы бегут по проспекту Победителей. Так Минск встречает «Пламя мира».

Среди участников эстафеты известные люди. Это Любовь Черкашина, Александр Медведь, Максим Мирный, Дарья Домрачева, Владимир Гостюхин и Анатолий Ярмоленко.