Продюсер трансляции II Европейских игр: «Красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе»

Новости Беларуси. В Беларусь продолжают прибывать зарубежные болельщики. Границу уже пересекли свыше 600 гостей из других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего к нам едут из Польши, Литвы и Латвии. Сейчас в Беларуси и около полутысячи участников вторых Европейских игр. Самые многочисленные спортивные делегации – из Великобритании и Германии.

В эти дни визой для посещения Беларуси является билет на континентальное первенство. С гостями спортивного форума встретился и наш корреспондент Вадим Смоляк. «Хочу увидеть серьёзных спортсменов». Болельщики II Европейских игр рассказали, на какие виды спорта приобрели билеты Первый самолет со сборной Молдовы кружил в белорусском небе уже в полдень. По сравнению с прошлой неделей жара немного спала, но менее теплым прием от этого не стал. «Нам нужно будет транслировать Игры в 195 стран. Это рекорд!» Как будет работать вещательный центр в Минске В числе первых не только атлеты, но и те, кто будет обеспечивать зрелища двум сотням других стран.

Ларри Айзек, продюсер трансляции вторых Европейских игр:

Плюс ТВ-трансляции в том, что ты можешь рассмотреть каждую деталь поближе, увидеть интересный момент в повторе, особенно когда на стадионе проходит сразу несколько соревнований одновременно. Но красоту любых соревнований можно оценить только на стадионе. Спеть свой гимн, увидеть родной флаг, поддержать любимого спортсмена – это ощущения, которые невозможно получить, сидя дома.

Вадим Смоляк, СТВ:

Из аэропорта прямым рейсом спортсменов привозят в студенческую деревню. Правда, на время Игр она сменила название, ведь жить здесь будут не студенты, а спортсмены. Здесь все организовали на высшем уровне, в том числе и безопасность. Доступ на территорию кампуса закрыт даже для журналистов.

В Минске заработал транспортный терминал для гостей и участников II Европейских игр Несмотря на это, встретить иностранных участников около деревни труда не составит. Спортсмены из Нидерландов на белорусской земле чувствуют себя уверенно. В январе команда приезжала разведать обстановку и оценить местное гостеприимство. Конкретно Мартина – главного врача команды – интересовало качество медицинского обслуживания.

Мартин Мун, главный врач сборной Нидерландов:

В медицинском плане у нас все отвечает высоким стандартам. Поэтому и хотел посетить ваши больницы и заодно узнать что-нибудь новое для себя. Наши ребята уже не могут дождаться начала соревнований. Они очень заряжены. Тем более класс спортсменов на этих Играх высок. Хочется показать себя с лучшей стороны.

«Будут штрафовать». В каких местах запретят курить на II Европейских играх Однако крыша над головой понадобится не только спортсменам. Максимально комфортные условия готовы предложить каждому гостю.

Это номер категории «люкс улучшенный». Здесь две комнаты, два санузла, гостевой и основной. Предполагается размещение делегации высокопоставленных лиц.

В этой столичной гостинице 90 % всех номеров забронировано гостями Европейских игр. Временным домом она станет для десятка международных судей, техперсонала и наших коллег – телевещателей. Первые постояльцы уже заселились, но основной поток ожидают буквально через пару дней.

Все номера у нас с прекрасным видом. Видом на проспект, на парковую зону.

Отдельно поработали над разнообразием меню и его оформлением. Каждое утро тут предстоит кормить более 200 гостей. Во время ужина – в два раза больше.

Ирина Долгих, начальник отдела бронирования гостиничного комплекса:

Были внесены дополнительные позиции для вегетарианцев, для веганов, а так же халяльные блюда. Шведский стол будет для гостей, и на каждом из блюд будет табличка, где будет указано, какое это блюдо и какие аллергены будет содержать.