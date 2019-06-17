«Хотим сделать качественный скачок»: Савилов анонсировал новый сезон белорусского хоккея

Новости Беларуси. Как в НХЛ. Председатель Белорусской федерации хоккея Геннадий Савилов 17 июня анонсировал новый сезон в белорусском хоккее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В частности он отметил, что по уровню ажиотажа Экстралига должна ориентироваться на недавний финал в НХЛ «Сент-Луис» – «Бостон». В новом сезоне чемпионат изменится. Многие клубы ждет ребрендинг. Задача одна – сделать чемпионат ярче и интереснее для зрителя.

Геннадий Савилов, председатель Белорусской федерации хоккея:

Конечно, хотим сделать качественный скачок. И не просто в популяризации, а в зрительском ажиотаже, основанном на конкурентной борьбе, противостоянии любого клуба Экстралиги против любого гранда.