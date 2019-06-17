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Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску

17 июня 2019 17:30
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Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» передана от Минской области столице. Почти неделю оно путешествовала по центральному региону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску -1

Первым факелоносцев встретил Солигорск, потом Несвиж, Борисов, Логойск, Молодечно, Жодино и Заславль. Во время эстафеты огонь побывал в замках и на спортивных аренах, посетил крупные предприятия и достопримечательности.

Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску -4

А 16 июня область торжественно передала символ II Европейских игр Минску. 

Подробнее в видеоматериале.

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Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску -7

Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску -9

Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску -11

# Европейские игры # Фотофакт

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