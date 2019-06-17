Минская область торжественно передала эстафету «Пламя мира» Минску

Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» передана от Минской области столице. Почти неделю оно путешествовала по центральному региону, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первым факелоносцев встретил Солигорск, потом Несвиж, Борисов, Логойск, Молодечно, Жодино и Заславль. Во время эстафеты огонь побывал в замках и на спортивных аренах, посетил крупные предприятия и достопримечательности.