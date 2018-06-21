«Это очень круто – иметь такой стадион»: белорусские спортсмены поделились впечатлениями во время открытия «Динамо»

Новости Беларуси. Сегодня «Динамо» – действительно стадион, ни в чем не уступающий современным спортивным аренам,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сегодня «Динамо» – действительно стадион, ни в чем не уступающий современным спортивным аренам,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кстати, внутри спортивной «чаши» позаботились и о том, чтобы в моменты колоссальных нагрузок на трибунах всегда была мобильная связь. Специалисты установили более 30 стадионных антенн, расположенных под куполом, и более 260 в помещениях. И вот впечатления гостей и участников сегодняшней церемонии. Их оценки.
Принимая решение о возрождении, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал с ним судьбу: Александр Лукашенко на открытии «Динамо»
Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка по летней атлетике (2004 г.):
Когда я начинала свой олимпийский путь, то тренировалась совсем в других условиях. Хочется сказать нашему молодому поколению, чтобы они ценили и берегли то, что для них делают. Это очень круто – иметь такой стадион.
Игорь Ковалевич, главный тренер футбольного клуба «Неман»:
Мы на правильном пути. Не хватало стадиона в Беларуси. То, что сделано, это очень здорово.
Сергей Хмельков, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта:
Помню, когда был ребенком, папа брал меня на футбольные матчи минского «Динамо». Конечно, впечатления хорошие. Слов нет. В сравнение с тем, что было раньше, мы видим современную арену. Настоящим болельщикам она действительно радует душу.
Николай Ананьев, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:
Великолепное сооружение. Это новый стадион. Впечатляет. Думаю, что на нем будет установлено много рекордов, здесь побывают множество сотен тысяч зрителей. Успехов.