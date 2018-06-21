«Это очень круто – иметь такой стадион»: белорусские спортсмены поделились впечатлениями во время открытия «Динамо»

Новости Беларуси. Сегодня «Динамо» – действительно стадион, ни в чем не уступающий современным спортивным аренам,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, внутри спортивной «чаши» позаботились и о том, чтобы в моменты колоссальных нагрузок на трибунах всегда была мобильная связь. Специалисты установили более 30 стадионных антенн, расположенных под куполом, и более 260 в помещениях. И вот впечатления гостей и участников сегодняшней церемонии. Их оценки. Принимая решение о возрождении, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал с ним судьбу: Александр Лукашенко на открытии «Динамо»

Юлия Нестеренко, олимпийская чемпионка по летней атлетике (2004 г.):

Когда я начинала свой олимпийский путь, то тренировалась совсем в других условиях. Хочется сказать нашему молодому поколению, чтобы они ценили и берегли то, что для них делают. Это очень круто – иметь такой стадион.

Игорь Ковалевич, главный тренер футбольного клуба «Неман»:

Мы на правильном пути. Не хватало стадиона в Беларуси. То, что сделано, это очень здорово.

Сергей Хмельков, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта:

Помню, когда был ребенком, папа брал меня на футбольные матчи минского «Динамо». Конечно, впечатления хорошие. Слов нет. В сравнение с тем, что было раньше, мы видим современную арену. Настоящим болельщикам она действительно радует душу.