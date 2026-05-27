Медики Великобритании выступили за запрет соцсетей для детей

Британские врачи приравняли зависимость от социальных сетей у детей к такой пагубной привычке как курение. Это подтверждают данные ученых и многочисленные примеры из клинической практики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Академия королевских медицинских колледжей уже обратилась к парламенту с просьбой защитить молодежь от чрезмерного экранного времени. Согласно опросам, более половины медиков еженедельно фиксируют у пациентов ухудшение психического здоровья, напрямую связанное с гаджетами. Сейчас в Великобритании рассматривают возможность жестко ограничить доступ подростков к виртуальным платформам. Вплоть до полного запрета для лиц младше 16 лет.