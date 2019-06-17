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Бережков: если есть противостояние «Динамо-Минск» – Захаров, то давайте это использовать

17 июня 2019 19:57
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Новости Беларуси. Изменения коснулись и Кубка Салея – первого турнира сезона. «Финал четырех» пройдет в Орше. Гарантированные места там получили «Юность» и «Динамо». Еще две путевки получат победители группового этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бережков: если есть противостояние «Динамо-Минск» – Захаров, то давайте это использовать-1

Уже многие предвкушают повторение противостояния «Юности» и «Динамо», только уже в рамках официальной игры. 

Бережков: если есть противостояние «Динамо-Минск» – Захаров, то давайте это использовать-4

Владимир Бережков, спортивный директор Белорусской федерации хоккея:
Нужно это использовать, нужно на этом проехаться. Если такое плечо есть, надо на него сесть и поехать. Если уже есть сегодня такое противостояние – «Динамо-Минск» – «Юность» (назовем вещи своими именами: «Динамо-Минск» – Захаров), то давайте это использовать. Давайте дадим возможность этим командам сыграть не товарищеский матч.

Есть спортивный результат, есть интерес, есть кубок. Между прочим, это весомые соревнование, потому что по его итогам клубы-победители получают преференции, в том числе и от государства.

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# Хоккей Беларуси # Владимир Бережков # Михаил Захаров # Фотофакт

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