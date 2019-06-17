Бережков: если есть противостояние «Динамо-Минск» – Захаров, то давайте это использовать

Новости Беларуси. Изменения коснулись и Кубка Салея – первого турнира сезона. «Финал четырех» пройдет в Орше. Гарантированные места там получили «Юность» и «Динамо». Еще две путевки получат победители группового этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Владимир Бережков, спортивный директор Белорусской федерации хоккея:

Нужно это использовать, нужно на этом проехаться. Если такое плечо есть, надо на него сесть и поехать. Если уже есть сегодня такое противостояние – «Динамо-Минск» – «Юность» (назовем вещи своими именами: «Динамо-Минск» – Захаров), то давайте это использовать. Давайте дадим возможность этим командам сыграть не товарищеский матч.

Есть спортивный результат, есть интерес, есть кубок. Между прочим, это весомые соревнование, потому что по его итогам клубы-победители получают преференции, в том числе и от государства.