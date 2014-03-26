Фигурист Ковтун занимает 7-ое место по итогам короткой программы на ЧМ

Новости России. 19-летний российский фигурист Максим Ковтун занимает промежуточное первое место по итогам короткой программы на Чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.

Какую медаль завоевал Ковтун на чемпионате мира-2014? Подробнее здесь!

Судьи оценили прокат Максима на 84,66 балла.

Лидер соревнований – японец Тацуки Матида (98,21 балла).

На втором месте пока испанец Хавьер Фернандес (96,42).

Японец Юдзуру Ханю (91, 24) замыкает тройку лидеров. Настоящей неожиданностью для многих стало его падение при первом же прыжке.



Россиянин Ковтун своим сегодняшним выступлением остался доволен, почти доволен.

Максим Ковтун, российский фигурист (в интервью «Советскому спорту»):

Почти доволен. Не все получилось... Из-за того, что перед короткой программой нет права на ошибку, испытываешь давление... Не в том плане, что я что-то должен доказать и так далее. Просто легче катать произвольную, если короткая удалась. Можно уже получать от нее удовольствие. И еще доволен тем, что боролся до конца.

Медали Чемпионата мира мужчины разыграют 28 марта.

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова желает Максиму Ковтуну только победы на чемпионате мира по фигурному катанию.

Девушка в этом году не участвует на первенстве мира.

По словам президента Федерации фигурного катания России, завоевав золотого Олимпиады в одиночном катании, Аделине решили дать возможность восстановиться, после чего приступить к подготовке к следующему сезону.

Аделина Сотникова, российская фигуристка:

Я очень на это (чистое выступление Максима Ковтуна) надеюсь. Болею за своего одноклубника. Очень хочу, чтобы он показал все свои лучшие качества. Он это может, лично видела, как он это может, хочу, чтобы он доказал это всем. Чтобы все поняли, кто такой Максим Ковтун.

Напомним, действующий чемпион России по фигурному катанию 19-летний Максим Ковтун пропустил Олимпийские игры в Сочи.

Спортсмен был заявлен на Олимпиаду запасным, но Федерация фигурного катания приняла решение выставить на личный турнир Плющенко.

Таким образом, Максим оказался втянутым в скандал со снятием Плющенко с соревнований. Подробности читайте здесь.

Состав сборной России на чемпионате мира в Японии:

Танцы: Екатерина Боброва – Дмитрий Соловьев, Елена Ильиных – Никита Кацалапов, Виктория Синицина – Руслан Жиганшин.

Пары: Юлия Антипова – Нодари Маисурадзе, Вера Базарова – Юрий Ларионов, Ксения Столбова – Федор Климов.

Мужчины: Максим Ковтун.

Женщины: Юлия Липницкая, Анна Погорилая.

10 фактов об Ирине Слуцкой, российской фигуристке, серебряном призере Олимпийских игр 2002 года, бронзовом призёре Олимпийских игр 2006 года, двукратной чемпионке мира, первой в истории одиночнице – семикратной чемпионке Европы! Смотрите видео.