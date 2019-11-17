Александр Лукьянов: «Молодёжный парламентаризм набирает новые обороты»





Александр Лукьянов, первый заместитель председателя Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России:

Это достаточно правильная и прогнозируемая реакция наших молодых людей – это новое поколение, которым небезразлично будущее своей страны. Это и патриоты, и люди, которые способны словом и делом доказать и отстоять молодежные интересы. Очень здорово, что данная избирательная кампания характеризуется возросшей активностью. На самом деле эта формула – от 5 до 10 процентов состава национального парламента, в которую входят молодые люди, является серьезным фильтром для прохождения того или иного законопроекта. С точки зрения молодых людей – насколько он своевременен и правилен для молодого поколения.