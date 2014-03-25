Юношеский международный теннисный турнир «Belkanton Cup» стартовал в Минске

Новости Беларуси. На кортах минского Городского центра олимпийского резерва по теннису в эти дни проходит традиционный юношеский международный турнир «Belkanton Cup».

За семь лет существования турнира Минск стал уже постоянной остановкой на тернистом пути юных теннисистов. «Belkanton Cup» – состязание высокой второй категории, а значит это не только необходимая игровая и соревновательная практика для будущих звездочек, но и возможность заработать рейтинговые очки недалеко от дома.

В этом раз в основной сетке сыграют теннисисты из семи стран. Но самое большое представительство, конечно, у наших юных спортсменов.

Сергей Дубров, главный судья турнира:

Конечно, делают для своих игроков, чтобы была возможность, будучи дома, заработать те самые европейские рейтинговые очки (они еще все маленькие, растут, развиваются), с тем, чтобы попадать на турниры более высокого уровня, категории. На данный момент я бы сказал, что вторая категория – это как раз то, что нужно, потому что на первой категории, вы можете себе представить, люди еще более высокого уровня, кто играет много турниров, с более высоким рейтингом. Не все наши игроки смогут туда попасть даже.

В основной сетке турнира, матчи которой начались 25 марта, сыграют по 31 теннисиста у юношей и девушек. Первый номер посева у мальчиков достался нашему Александру Згеровскому, у девушек турнирную сетку возглавила россиянка Полина Крупченко.

Соревнования же продлятся до 26 марта, когда и состоятся финалы в одиночном и парном разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».