Белорусские легкоатлетки заняли весь пьедестал на чемпионате России

Белорусские атлеты продолжают собирать медали чемпионата России по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские атлеты продолжают собирать медали чемпионата России по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Триумфально выступили наши девушки в забеге на 100 метров с барьерами. Они заняли весь пьедестал. Вне конкуренции была Эльвира Граборенко. Белоруска финишировала с весомым преимуществом. Ее результат – 12 секунд и 63 сотые. Серебро у Русланы Романовской, бронза у Светланы Парахонько.
Виолетта Скворцова победно выступила в прыжках в длину. Ее результат 6 метров 71 сантиметр. Это всего на 4 сантиметра меньше ее лучшей попытки этого сезона.