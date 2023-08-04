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Белорусские легкоатлетки заняли весь пьедестал на чемпионате России

04 августа 2023 20:13
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Белорусские атлеты продолжают собирать медали чемпионата России по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские легкоатлетки заняли весь пьедестал на чемпионате России-1

Триумфально выступили наши девушки в забеге на 100 метров с барьерами. Они заняли весь пьедестал. Вне конкуренции была Эльвира Граборенко. Белоруска финишировала с весомым преимуществом. Ее результат – 12 секунд и 63 сотые. Серебро у Русланы Романовской, бронза у Светланы Парахонько.

Белорусские легкоатлетки заняли весь пьедестал на чемпионате России-4

Виолетта Скворцова победно выступила в прыжках в длину. Ее результат 6 метров 71 сантиметр. Это всего на 4 сантиметра меньше ее лучшей попытки этого сезона.

# Легкая атлетика # Эльвира Граборенко # Руслана Романовская # Светлана Парахонько # Виолетта Скворцова # Фотофакт

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