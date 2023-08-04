Белорусские легкоатлетки заняли весь пьедестал на чемпионате России

Триумфально выступили наши девушки в забеге на 100 метров с барьерами. Они заняли весь пьедестал. Вне конкуренции была Эльвира Граборенко. Белоруска финишировала с весомым преимуществом. Ее результат – 12 секунд и 63 сотые. Серебро у Русланы Романовской, бронза у Светланы Парахонько.