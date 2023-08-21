Абубакар Хаслаханов завоевал золото молодёжного чемпионата мира по борьбе в Иордании

Абубакар Хаслаханов завоевал золото на молодежном чемпионате мира по борьбе в столице Иордании Аммане. В полуфинале белорусский борец греко-римского стиля в весовой категории до 97 килограммов взял верх над эстонцем Кевином Успенски – 14:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В финальном поединке Хаслаханов в блестящем стиле победил представителя Грузии Гора Айвазяна, одержав уверенную викторию с сухим счетом 8:0. Всего на мировом форуме представители нашей команды завоевали пять наград: две золотые, одну серебряную и две бронзовые. Еще одно золото в копилку белорусской сборной принесла белоруска Арина Мартынова, выступающая в весовой категории до 55 килограммов.