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Абубакар Хаслаханов завоевал золото молодёжного чемпионата мира по борьбе в Иордании

21 августа 2023 12:18
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Абубакар Хаслаханов завоевал золото на молодежном чемпионате мира по борьбе в столице Иордании Аммане. В полуфинале белорусский борец греко-римского стиля в весовой категории до 97 килограммов взял верх над эстонцем Кевином Успенски – 14:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Абубакар Хаслаханов завоевал золото молодёжного чемпионата мира по борьбе в Иордании-1

В финальном поединке Хаслаханов в блестящем стиле победил представителя Грузии Гора Айвазяна, одержав уверенную викторию с сухим счетом 8:0. Всего на мировом форуме представители нашей команды завоевали пять наград: две золотые, одну серебряную и две бронзовые. Еще одно золото в копилку белорусской сборной принесла белоруска Арина Мартынова, выступающая в весовой категории до 55 килограммов.

# Греко-римская борьба # Абубакар Хаслаханов # Фотофакт

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