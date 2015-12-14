Чемпионат Беларуси по фигурному катанию завершился в Минске

Новости Беларуси. В выходные закончился чемпионат Беларуси по фигурному катанию. На этих соревнованиях у спортсменов был последний шанс проявить себя и попасть в национальную команду, которая выступит на чемпионатах Европы и мира.

Виктория Ковалева и Юрий Беляев стали лучшими среди танцевальных пар, Татьяна Данилова и Николай Каменчук – лучшие в парном катании. В индивидуальных группах дважды отличилась Янина Макеенко. У мужчин в короткой программе лучший Павел Игнатенко, в произвольной – Алексей Мелехин. За этих спортсменов теперь будем держать кулаки и скрещивать пальцы на международной арене, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Горожданов, рефери ISU, главный секретарь соревнований:

Для того, чтобы достичь результатов хороших на уровне чемпионата Беларуси, ребята начинают кататься с четырех лет каждый день по несколько часов.

Галина Валеева, главный судья соревнований:

Я очень рада, что есть «молодняк». И надеюсь, что наши возвращающиеся мэтры помогут поднять уровень и будут лидерами в одиночном фигурном катании.