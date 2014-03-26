Белорус Анатолий Ежов 171 раз поднял лежа две 24-килограммовые гири и вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Новости Беларуси. В стенах университета физкультуры и спорта 25 марта прошло необычное мероприятие. На протяжении нескольких часов известные белорусские гиревики поднимали свои спортивные снаряды. И не просто так – ставили рекорды для Книги Гиннесса.

Спортсмен, профессор, доктор экономических наук, а еще и поэт. Выступление 68-летнего Анатолия Ежова, многократного рекордсмена планеты, стало гвоздем программы. Уроженец Витебска постарался побить свое же достижение по поднятию двух 24-килограммовых гирь лежа. Прежнее – 168 подъемов за минуту – не устояло. Новый рекорд теперь – 171.

Анатолий Ежов, рекордсмен мира по поднятию гирь:

Месяц не тренировался, получив травму в Южной Америке. У меня был распухший локоть, сейчас он начал меня подводить. Поэтому, конечно, я был не в лучшей форме.

Любопытно, что Ежов соревновался не только с собой, но и молодыми спортсменами-студентами университета физкультуры. Ближайшего конкурента он опередил значительно – на 61 подъем, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Секрет такой физической формы оказался прост.

Анатолий Ежов, рекордсмен мира по поднятию гирь:

Надо профессионально относиться к своему делу и каждый день делать что-то в той профессиональной деятельности, которой занимаешься. Спортом – значит полчасика легкие тренировки. Профессиональной деятельностью, литературой, творчеством – значит напишите что-то. И тогда все будет получаться, все будет хорошо.

Я желаю всем нашим родным белорусам, телезрителям простого человеческого счастья. Будьте счастливы.