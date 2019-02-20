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Как Сотникова стала олимпийской чемпионкой. Фигуристка поделились трогательными воспоминаниями 5-летней давности

20 февраля 2019 14:28
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Новости России. Фигуристка Аделина Сотникова стала олимпийской чемпионкой в Сочи ровно пять лет назад.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Как Сотникова стала олимпийской чемпионкой. Фигуристка поделились трогательными воспоминаниями 5-летней давности-1

Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14

Спортсменка отметила, что за ее медалью стоит труд и поддержка многих людей – семьи, тренеров, болельщиков.

Как Сотникова стала олимпийской чемпионкой. Фигуристка поделились трогательными воспоминаниями 5-летней давности-4

Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14

Фигуристка поделилась мыслями, которые были в ее голове в тот день, а также рассказала, как та победа повлияла на ее дальнейшую карьеру.

Как Сотникова стала олимпийской чемпионкой. Фигуристка поделились трогательными воспоминаниями 5-летней давности-7

Скриншот со страницы instagram.com/adelina_sotnikova14

Эту знаменательную дату также отметила и легендарный тренер Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова:
Пять лет назад Аделина Сотникова стала первой в советской и российской истории Олимпийской Чемпионкой в женском одиночном катании. Спасибо тебе, наша девочка, спасибо всей команде!

Как Сотникова стала олимпийской чемпионкой. Фигуристка поделились трогательными воспоминаниями 5-летней давности-10

Фото: instagram.com/t.a.tarasova

Поклонники поздравили спортсменку и отметили, что помнят ее выступление и свои эмоции в тот день.

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# Фигурное катание # калейдоскоп # Аделина Сотникова # Татьяна Тарасова # Фотофакт

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