Как Сотникова стала олимпийской чемпионкой. Фигуристка поделились трогательными воспоминаниями 5-летней давности

Новости России. Фигуристка Аделина Сотникова стала олимпийской чемпионкой в Сочи ровно пять лет назад.
Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
Новости России. Фигуристка Аделина Сотникова стала олимпийской чемпионкой в Сочи ровно пять лет назад.
Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14
Спортсменка отметила, что за ее медалью стоит труд и поддержка многих людей – семьи, тренеров, болельщиков.
Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14
Фигуристка поделилась мыслями, которые были в ее голове в тот день, а также рассказала, как та победа повлияла на ее дальнейшую карьеру.
Скриншот со страницы instagram.com/adelina_sotnikova14
Эту знаменательную дату также отметила и легендарный тренер Татьяна Тарасова.
Татьяна Тарасова:
Пять лет назад Аделина Сотникова стала первой в советской и российской истории Олимпийской Чемпионкой в женском одиночном катании. Спасибо тебе, наша девочка, спасибо всей команде!
Фото: instagram.com/t.a.tarasova
Поклонники поздравили спортсменку и отметили, что помнят ее выступление и свои эмоции в тот день.
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