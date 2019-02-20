Как Сотникова стала олимпийской чемпионкой. Фигуристка поделились трогательными воспоминаниями 5-летней давности

Новости России. Фигуристка Аделина Сотникова стала олимпийской чемпионкой в Сочи ровно пять лет назад. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14

Спортсменка отметила, что за ее медалью стоит труд и поддержка многих людей – семьи, тренеров, болельщиков.

Фото: instagram.com/adelina_sotnikova14

Фигуристка поделилась мыслями, которые были в ее голове в тот день, а также рассказала, как та победа повлияла на ее дальнейшую карьеру.

Скриншот со страницы instagram.com/adelina_sotnikova14

Эту знаменательную дату также отметила и легендарный тренер Татьяна Тарасова. Татьяна Тарасова:

Пять лет назад Аделина Сотникова стала первой в советской и российской истории Олимпийской Чемпионкой в женском одиночном катании. Спасибо тебе, наша девочка, спасибо всей команде!

Фото: instagram.com/t.a.tarasova