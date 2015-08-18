Олимпийская свадьба: фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар поженились
Новости России. Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Максим Траньков и Татьяна Волосожар стали мужем и женой. Спортсмены отпраздновали свадьбу в Москве и вскоре отправятся в Сочи, где пройдет их медовый месяц. Как отмечают российские издания, свадебное путешествие пара совместит со сборами национальной команды и контрольными прокатами.
Торжественная церемония бракосочетания прошла в Тверском загсе Москвы, после чего молодожены отправились на крышу отеля Ritz Carlton, где, с захватывающим видом на Кремль, они повторно принесли друг другу клятвы любви и верности.
Для самого ответственного дня в жизни, по признанию самой Татьяны, она выбрала платье от российского дизайнера Алены Ахмадуллиной.
Алена Ахмадуллина и Татьяна Волосожар
Поклонники Максима и Татьяны не могли не отметить еще одну любопытную деталь в праздничном ансамбле пары: на обуви Максима красовались двуглавые орлы, вышитые золотой нитью.
Предложение руки и сердца Максим сделал полгода назад, в новогоднюю ночь 2015 года.
Максим Траньков (изданию «7 дней»):
Я сделал это на Бали, куда мы уехали отдыхать. После боя курантов мы все вместе прыгнули в бассейн, и прямо там я и подарил Тане кольцо.
Татьяна Волосожар (изданию «7 дней»):
Мы сразу решили, что поженимся летом. Правда, долго определялись с датой. Признаюсь, после предложения я немного расслабилась, да и мысли были заняты фигурным катанием и ремонтом в нашей квартире.
Почему журналисты иностранных СМИ назвали победу этой пары на Олимпийских играх в Сочи «настоящей феерией»? Ответы найдете здесь.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков выступают вместе с 2010 года. Среди достижений пары – два олимпийских золота в Сочи (в личных и командных соревнованиях), золото и два серебра чемпионата мира, три победы на чемпионате Европы и две золотые медали чемпионата России. Кроме того, оба спортсмена имеют звания мастеров спорта и орден «За заслуги перед Отчеством» IV cтепени.