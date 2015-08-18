Олимпийская свадьба: фигуристы Максим Траньков и Татьяна Волосожар поженились

Новости России. Двукратные олимпийские чемпионы по фигурному катанию Максим Траньков и Татьяна Волосожар стали мужем и женой. Спортсмены отпраздновали свадьбу в Москве и вскоре отправятся в Сочи, где пройдет их медовый месяц. Как отмечают российские издания, свадебное путешествие пара совместит со сборами национальной команды и контрольными прокатами.

Торжественная церемония бракосочетания прошла в Тверском загсе Москвы, после чего молодожены отправились на крышу отеля Ritz Carlton, где, с захватывающим видом на Кремль, они повторно принесли друг другу клятвы любви и верности.



Для самого ответственного дня в жизни, по признанию самой Татьяны, она выбрала платье от российского дизайнера Алены Ахмадуллиной.





Алена Ахмадуллина и Татьяна Волосожар

Поклонники Максима и Татьяны не могли не отметить еще одну любопытную деталь в праздничном ансамбле пары: на обуви Максима красовались двуглавые орлы, вышитые золотой нитью. Предложение руки и сердца Максим сделал полгода назад, в новогоднюю ночь 2015 года.

Максим Траньков (изданию «7 дней»):

Я сделал это на Бали, куда мы уехали отдыхать. После боя курантов мы все вместе прыгнули в бассейн, и прямо там я и подарил Тане кольцо.



Татьяна Волосожар (изданию «7 дней»):

Мы сразу решили, что поженимся летом. Правда, долго определялись с датой. Признаюсь, после предложения я немного расслабилась, да и мысли были заняты фигурным катанием и ремонтом в нашей квартире.