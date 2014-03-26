Новости мира. В Бирмингеме впервые состоялся Чемпионат мира по роллер-дерби среди мужчин. После трёх дней соревнований главный трофей – Кубок мира, завоевала американская команда.

Роллер-дерби – это контактный вид спорта. На поле выходят две команды и устраивают гонки на роликовых коньках. Они сопровождаются столкновениями и борьбой с применением хоккейных силовых приёмов и приёмов американского футбола. При этом игра проходит без мяча.

В команде из пяти человек есть один нападающий, который должен сделать круг, обогнав всех соперников. Тогда он зарабатывает для команды очко. Остальные игроки его команды, которые называются блокировщиками, стараются ему помочь и задерживают нападающего другой команды.

Этот вид спорта получил официальное признание, хотя какое-то время считался любительским.

Вообще, игра роллер-дерби появилась в 30-х годах прошлого столетия, но довольно быстро утратила популярность. Новое дыхание она обрела уже в начале этого века, причём - благодаря прекрасному полу.

Первый Чемпионат мира по роллер-дерби среди женщин состоялся в 2011 году. Организаторы соревнований теперь планируют провести второй Кубок мира по роллер-дерби среди мужчин. А женский турнир состоится уже в конце этого года в Далласе, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.