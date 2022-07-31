«Это очень политизировано». Елена Скрипель про белорусскую гимнастику и санкции для спортсменов

Почему-то на сегодня Париж для белорусов и россиян весьма призрачен, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя». Пока наши атлеты не выступают на международных стартах, а отбор на Олимпиаду у каждого вида свой. Здесь и рейтинговые очки, и баллы, и зачетные победы на разных стартах нескольких сезонов.
Удивительно, что чемпионаты мира и Европы 2022-го без участия сильнейших. А это наши. Белорусская школа батутистов признана сильнейшей. Два олимпийских чемпиона Владислав Гончаров и Иван Литвинович, а так же действующие чемпионы мира и Европы в 2022 году только смотрели на протоколы.
В 2021 на мировом форуме белорусы смогли взять два золота и бронзу. Причем в индивидуальных прыжках наш Олег Рябцев замкнул тройку сильнейших с результатом 60.385 баллов. А на минуточку чемпион Европы в 2022 году француз Алан Моранте победил с результатом 58.900. В синхронных прыжках наши чемпионы мира Рябцев и Буйлов набрали 52.930 баллов, победители европервенства-2022 Фогель и Пфлейдер – 50.800. Отсутствие олимпийских чемпионов – это еще больший удар по престижу турниров.
Белорусская ассоциация гимнастики включает в себя семь видов. В большинстве это медальные дисциплины.
В чем секрет успеха, узнавали мы у председателя Елены Скрипель.
«Все-таки в женском коллективе работать непросто». Как устроена команда ассоциации гимнастики?
Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики:
Конечно, решали вопросы, связанные с мотивацией тренерского состава, и спортсменов, и поддержки. Таких много вещей, которые мы не афишируем, но это то, что создает хорошую основу, базу.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Все изменится в лучшую сторону.
Елена Скрипель:
Наверное, потому что у нас все-таки в ассоциации такая создана хорошая команда. Немногочисленная, но у нас есть пресс-секретарь – профессиональный человек. У нас есть юрист-адвокат. Это тоже важный момент. Какие-то вещи мы договорились, какие-то правила, то есть мы стараемся и мы просим наших спортсменов, наших гимнастов, прежде чем давать какие-то интервью, давать какие-то комментарии, все-таки консультироваться, ставить нас в известность. Не потому что мы боимся, что они что-то не то скажут, а для того, чтобы сохранять этот образ такого достаточно красивого вида спорта. Чтобы девочки наши выглядели в общем-то такими достойными.
Юлия Силипицкая:
А можно улучшить то, что у вас есть?
Елена Скрипель:
Я вот Ирине Юрьевне [Ирина Юрьевна Лепарская – главный тренер национальной команды по художественной гимнастике – прим. ред.] предложила все-таки как-то проводить побольше шоу-мероприятий. Даже с реализацией билетов, пусть недорогих. Шоу, чтобы девочки творили. Сейчас время такое.
Юлия Силипицкая:
А они согласятся, ведь это дополнительная нагрузка идет?
Елена Скрипель:
Конечно. Нагрузка некоторая снята, мы сейчас не ездим на чемпионаты Европы, на кубки. А люди должны творить. Редко говорим о таких профессиях людей, которые, по большому счету, создают комфортное существование.
Юлия Силипицкая:
И которых не знают, они такие немного невидимые.
Елена Скрипель:
Борис наш – это, конечно, проверенный временем человек.
Юлия Силипицкая:
Вашего доктора Айболита.
Елена Скрипель:
Уникальный человек. Я сейчас наблюдала за ним во время «Хрустальной розы». Я хочу сказать, что, конечно, он и отец, и брат. Он до такой степени просто очень приятный человек. Большая умница. И девочки очень доверительны с ним, даже если они чем-то расстроены, они могут с ним поделиться. И Самое главное, что он хороший педагог. Это видно, что он знает, как с молодежью общаться, как говорить. Все-таки в женском коллективе работать непросто.
Юлия Силипицкая:
Ну у вас и пресс-секретарь мужчина, как ни странно.
Елена Скрипель:
Да, Максим наш.
«Она может даже не говорить, она просто посмотрит». О работе с Ириной Лепарской
Юлия Силипицкая:
«Хрустальная роза» завершилась, насколько вы удовлетворены как руководитель?
Елена Скрипель:
Когда занимается Лепарская и с командой, то есть уверенность, что все будет хорошо. Она до сих пор остается той молодой. И, наверное, Ирочка Лепарская, в детстве. Она радуется как ребенок. Она может кричать от восторга. Вот найдите людей в таком определенном возрасте, которые так эмоциональны. Она радуется мелочам – так делают только дети. И я думаю, в этом ее секрет. И в то же время она человек властный. Как из сказки русской народной. Я думаю, что это вот такой симбиоз, который греет. В то же время который заставляет держать спину всегда ровно. И сверять свои поступки.
Юлия Силипицкая:
То есть, она говорит: Елена, не сутультесь?
Елена Скрипель:
Да. Она может даже не говорить, она просто посмотрит.
Юлия Силипицкая:
Как вам вместе как двум женщинам, очень красивым, состоявшимся, имеющим свое мнение удается так очень нежно и комфортно сосуществовать?
Елена Скрипель:
Мы очень похожи во многих вещах. Мы не любим сплетен, мы не любим говорить за спиной что-либо. Мы можем быть с Ириной Юрьевной очень резкими и жесткими.
Юлия Силипицкая:
Я даже не представляю.
Елена Скрипель:
Поверьте мне, все, кто будут нас сегодня слушать в программе, многие, кто меня знает, согласятся. В то же время мы похожи в том, что, не дай бог, кого-то из ближних обидят, или у кого-то проблемы…
Юлия Силипицкая:
Вы пойдете на амбразуру?
Елена Скрипель:
Да. Свой всегда прав. Я вообще за профессионалов. Ирина Юрьевна, безусловно, поцелованная богом. Четко знающая, куда идет, с потрясающей интуицией. Когда была подготовка к ее дню рождению, я у нее брала интервью. Я у нее даже не спрашивала, я сказала: Ира, у тебя потрясающая интуиция. Она говорит: у меня интуиция? У меня ее вообще нет.
Юлия Силипицкая:
Обладая, не обладает.
Елена Скрипель:
Как правило, люди, которые имеют какой-то талант или какое-то чувство особое, они не чувствуют. Если это естественно, они этим не кичатся.
«У нее есть своя техника подготовки». Об успехах в прыжках на батуте
Юлия Силипицкая:
Я знаю, что в вашем тандеме есть еще третий генерал. Это Власова [Ольга Анатольевна Власова – главный тренер национальной команды по прыжкам на батуте – прим. ред.]. Потрясающий человек, по работоспособности мне кажется, что это электростанция.
Елена Скрипель:
Кроме как любовь к делу, настоящая любовь к делу, преданность (я по-другому назвать это не могу). У Власовой система подготовки спортсменов закрытая.
Юлия Силипицкая:
И это, наверное, хорошо.
Елена Скрипель:
Наверное, если мы имеем две Олимпиады подряд золотые медали, то это не наверное, а это ее стиль. И он оправдан. И закрытая – она почти не пускает посторонних на тренировки. Она в общем-то мотивированно объясняет, почему она не хочет проводить совместные сборы с другими государствами или в других странах. У нее есть своя техника подготовки. И она видит спортсменов, она чувствует, что может быть из них.
Юлия Силипицкая:
Вам комфортно?
Елена Скрипель:
Мне с ней комфортно. С ней немного другая система общения. Я иду на опережение, я всегда спрашиваю: подумай, что нужно, подумай, чего бы ты хотела. Вы знаете, наверное, мало кто об этом говорит и вряд ли кто скажет, но после Олимпиады я ей говорю, что бы ты хотела как тренер. Мы можем обратиться к руководству страны, попросить что-то для тебя. Все-таки ты заслужила это. Ответ: мне ничего не надо.
«Незаслуженно акробатика до сих пор не является олимпийским видом спорта»
Юлия Силипицкая:
Потрясающе. Я все-таки считаю, что и ваша толика заслуги здесь есть.
Елена Скрипель:
Я бы не сказала. Я здесь больше в подносчиках снарядов.
Юлия Силипицкая:
Ну посмотрите, вы же не роняете снаряды, а подносите их. Чем отличается, на ваш взгляд, олимпийский вид спорта успешный и не олимпийский вид спорта, тоже успешный. Потому что не могу не сказать об акробатике. Преклоняюсь. Каждый раз приезжаю, преклоняюсь перед вашими ребятами, вашим тренерским составом. Тоже сумасшедший труд. Всегда открытые. И даже ничего не хотят. Слушайте, у вас же никто ничего не хочет.
Елена Скрипель:
Я считаю, что незаслуженно акробатика до сих пор не является олимпийским видом спорта. Опять-таки, я считаю, что это очень политизировано. Почему? Не то что даже политизировано, но многие страны, которые, как мы видим сейчас, оказывается, управляют не только экономиками и всеми остальными вопросами, но и спортом. Видимо, успешные страны не имеют хороших результатов по акробатике, поэтому не пытаются лоббировать эти виды спорта. Хотя такие движения уже идут.
Юлия Силипицкая:
Правда? Расскажите.
Елена Скрипель:
По крайней мере, до всех этих событий шел разговор, что акробатика может стать олимпийским видом спорта.
Юлия Силипицкая:
А какие-то условия оговаривались?
Елена Скрипель:
Вы знаете, по каждому виду спорту там отдельно. По-моему, сейчас речь шла о том, что это будет пока по юниорам. Или там еще какие-то моменты.
Юлия Силипицкая:
Но уже лед тронулся. В сторону акробатики посмотрели, да?
Елена Скрипель:
Да, он уже давно тронулся. И думаю, что когда закончится это беснование в сторону наших спортсменов, то я думаю, что какая-то произойдет перезагрузка. Почему-то я абсолютно уверена, что будет перезагрузка. И очень многое поменяется. Спорт станет чище. Сейчас самая главная задача, как мотивировать детей и молодежь.
«Нет лидера в виде спорта – нет результата в виде спорта»
Юлия Силипицкая:
А какова еще может быть мотивация?
Елена Скрипель:
Мы стараемся проводить соревнования, участвовать в соревнованиях возможных, чтобы девочки не теряли ощущение спортивное.
Юлия Силипицкая:
Не могу не спросить все-таки про Олимпиаду.
Елена Скрипель:
Мы уже, насколько я понимаю, пропустили отборочные на эту Олимпиаду в Париже. Скорее всего, мы не попадем, если не произойдет то, что позволит по-новому посмотреть. Перезагрузить ситуацию, дать возможность нашим спортсменам выступить. Но мы готовимся.
Юлия Силипицкая:
Спортивная гимнастика, которая считалась таким просто валовым, просела. Потому что произошла смена поколений и много чего. Как возрождаете?
Елена Скрипель:
С трудом. Я, например, пока себе ставлю тройку по результатам, но по пятибалльной системе. По спортивной гимнастике я рассчитывала, что мы будем быстрее продвигаться к цели. Да, имена уехали. Я считаю, что почему они уехали, было много причин. Я думаю, что не было того человека, который остановил бы отъезд. Сейчас мы пока работаем с нашими тренерами.
Юлия Силипицкая:
То есть вы решили с тренерского состава начать?
Елена Скрипель:
Тренерский, да. Есть неплохая молодежь, девочки. Сейчас совместные сборы прошли с российской сборной. Все-таки они сегодня самые сильные в мире считаются. Польза есть от этого. Нам нужен лидер. Такой лидер как Лепарская, как Власова. Я говорю и буду говорить: нет лидера в виде спорта – нет результата в виде спорта. Мы приглашали Нелли Владимировну Ким вернуться в страну и возглавить это. И было предложение в ее сторону от олимпийского комитета. Но, к сожалению, она, например, приняла решение работать больше в международной федерации. Нам надо, главное, верить, быть терпеливыми, терпимыми, очень любить страну и уважать то, что мы сегодня имеем.
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