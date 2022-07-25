Лепарская о «Хрустальной розе»: хорошо работают тренеры, много хороших детей

Новости Беларуси. В столичном Дворце художественной гимнастики завершился международный турнир «Хрустальная роза», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Об итогах турнира расскажет Елизавета Рудник. На три дня столичный Дворец художественной гимнастики стал центром интереса всех поклонников этого грациозного вида спорта. В Минск приехали спортсменки из 7 стран. В том числе лидеры сборной России – именитые сестры Аверины и Лала Крамаренко. А также их главный тренер Ирина Винер-Усманова. Беларусь представляли наши сильнейшие гимнастки – Алина Горносько и Анастасия Салос. Звездные участницы значительно добавили не только популярности турниру, но и остроту конкуренции. Однако это не помешало нашим девушкам в очередной раз зажечь сердца белорусских болельщиков, порадовав россыпью медалей. Наши сеньорки завоевали 7 наград, из них 3 золота.

Алина Горносько под крики зрителей «Алины, ты крутая» триумфально выиграла олимпийский вид – многоборье. А после взяла еще золото в упражнении с мячом, серебро с булавами и бронзу с обручем. Гимнастки Горносько и Салос завоевали медали на домашнем турнире «Хрустальная роза» – подробнее здесь. Анастасия Салос без золота также не осталась. Она стала чемпионкой в упражнении с обручем, завоевала серебро в ленте и мяче. Также наши девушки поднялись на вторую ступень пьедестала в командном многоборье.

Ирина Лепарская, главный тренер национальной команды по художественной гимнастике:

У нас они такие все фанатки, работают не покладая рук. Надо было думать, где им дать выход этой энергии. Сюда пригласили всех самых сильнейших. Я очень благодарна, что они готовились, приехали. Не отстает и подрастающее поколение. Юниорка Алина Речкина выиграла 4 награды, в том числе золото в композиции с лентой.

Алина Речкина, победительница турнира (юниорка):

Мне очень было приятно, потому что это наш зал, наш дворец. Все поддерживают, девочки и родители. Это очень приятно. При этом главный тренер Ирина Лепарская, которая за свою выдающуюся деятельность была удостоена Почетной грамоты Национального олимпийского комитета, отмечает, что поиск талантов продолжается, проведенный турнир этому способствует.