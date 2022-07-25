Лепарская о «Хрустальной розе»: хорошо работают тренеры, много хороших детей
Новости Беларуси. В столичном Дворце художественной гимнастики завершился международный турнир «Хрустальная роза», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Об итогах турнира расскажет Елизавета Рудник.
На три дня столичный Дворец художественной гимнастики стал центром интереса всех поклонников этого грациозного вида спорта. В Минск приехали спортсменки из 7 стран. В том числе лидеры сборной России – именитые сестры Аверины и Лала Крамаренко. А также их главный тренер Ирина Винер-Усманова. Беларусь представляли наши сильнейшие гимнастки – Алина Горносько и Анастасия Салос. Звездные участницы значительно добавили не только популярности турниру, но и остроту конкуренции. Однако это не помешало нашим девушкам в очередной раз зажечь сердца белорусских болельщиков, порадовав россыпью медалей. Наши сеньорки завоевали 7 наград, из них 3 золота.
Алина Горносько под крики зрителей «Алины, ты крутая» триумфально выиграла олимпийский вид – многоборье. А после взяла еще золото в упражнении с мячом, серебро с булавами и бронзу с обручем.
Гимнастки Горносько и Салос завоевали медали на домашнем турнире «Хрустальная роза» – подробнее здесь.
Анастасия Салос без золота также не осталась. Она стала чемпионкой в упражнении с обручем, завоевала серебро в ленте и мяче. Также наши девушки поднялись на вторую ступень пьедестала в командном многоборье.
Ирина Лепарская, главный тренер национальной команды по художественной гимнастике:
У нас они такие все фанатки, работают не покладая рук. Надо было думать, где им дать выход этой энергии. Сюда пригласили всех самых сильнейших. Я очень благодарна, что они готовились, приехали.
Не отстает и подрастающее поколение. Юниорка Алина Речкина выиграла 4 награды, в том числе золото в композиции с лентой.
Алина Речкина, победительница турнира (юниорка):
Мне очень было приятно, потому что это наш зал, наш дворец. Все поддерживают, девочки и родители. Это очень приятно.
При этом главный тренер Ирина Лепарская, которая за свою выдающуюся деятельность была удостоена Почетной грамоты Национального олимпийского комитета, отмечает, что поиск талантов продолжается, проведенный турнир этому способствует.
Ирина Лепарская:
Мы здесь даже себе маленькую звездочку открыли, дали ей приз надежды, Кира Бабкевич. Конечно, есть – хорошо работают тренеры – много хороших детей, будем работать дальше, трудиться.
Турнир в Минске в очередной раз показал, что, несмотря на все трудности, белорусская и российская школы гимнастики по-прежнему на высоте и готовы покорять своим мастерством и грацией аудиторию в любой точке мира.
Лала Крамаренко: «Было очень радостно, потому что действительно стартов сейчас очень мало» – подробнее здесь.