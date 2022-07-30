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Победителем турнира по хоккею памяти Александра Дубко стал солигорский «Шахтёр»

30 июля 2022 19:25
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Новости Беларуси. В Гродно завершился хоккейный турнир памяти Александра Дубко, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Впервые обладателем Кубка стал «Шахтер».  

Победителем турнира по хоккею памяти Александра Дубко стал солигорский «Шахтёр»-1

В решающем поединке солигорская команда одержала победу над питерским «Динамо» со счетом 2:1. Голами в составе горняков отметились Александр Каракулько и Марк Ярута. В еще одном поединке 30 июля встречались «Юность» и «Неман». Cтоличная команда лишь в овертайме добыла викторию – 2:1 – и заняла второе место на турнире.  

# Хоккей Беларуси

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