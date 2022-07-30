Победителем турнира по хоккею памяти Александра Дубко стал солигорский «Шахтёр»

В решающем поединке солигорская команда одержала победу над питерским «Динамо» со счетом 2:1. Голами в составе горняков отметились Александр Каракулько и Марк Ярута. В еще одном поединке 30 июля встречались «Юность» и «Неман». Cтоличная команда лишь в овертайме добыла викторию – 2:1 – и заняла второе место на турнире.