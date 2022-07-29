Нелли Ким – 65 лет. Пятикратную олимпийскую чемпионку поздравил глава НОК

Свои главные награды спортсменка завоевала на летних играх в Монреале и Москве. При этом на Олимпиаде в Канаде она стала первой в истории, получившей за вольные упражнения и опорный прыжок максимальную отметку – 10 баллов. Помимо олимпийского триумфа, также имеет в активе пять побед на чемпионате мира и две виктории на европейских форумах. После завершения карьеры Ким долгое время тренировала различные национальные сборные, в том числе и нашу команду, а позже стала главой Международной федерации гимнастики. С юбилеем Нелли Ким поздравил глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко.