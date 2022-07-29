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Нелли Ким – 65 лет. Пятикратную олимпийскую чемпионку поздравил глава НОК

29 июля 2022 20:04
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Праздники продолжаются. 29 июля свой день рождения отмечает пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Нелли Ким. Легенде – 65 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нелли Ким – 65 лет. Пятикратную олимпийскую чемпионку поздравил глава НОК-1

Свои главные награды спортсменка завоевала на летних играх в Монреале и Москве. При этом на Олимпиаде в Канаде она стала первой в истории, получившей за вольные упражнения и опорный прыжок максимальную отметку – 10 баллов. Помимо олимпийского триумфа, также имеет в активе пять побед на чемпионате мира и две виктории на европейских форумах. После завершения карьеры Ким долгое время тренировала различные национальные сборные, в том числе и нашу команду, а позже стала главой Международной федерации гимнастики. С юбилеем Нелли Ким поздравил глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко.

# Юбилеи # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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