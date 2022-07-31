Грыжа у нас есть. Сергей Вязович о синдроме «Дакара», тренировках и выступлении на «Шёлковом пути»

Пока без крупных стартов и не олимпийские виды спорта. «Дакар» – это магическое слово для тысячи экстремалов. Логотип – икона, а победы – триумф. Наш Сергей Вязович пока еще грезит победой, хотя дважды был в призах, рассказали в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя». Сегодня белорус отметился на «Шелковом пути», но «Дакар» живет в его сердце. «Очень много тренировались». Как спортсмены пережили отсутствие «Дакара»? Юлия Силипицкая, СТВ:

«Дакар» вас сейчас не тяготит?

Сергей Вязович, руководитель спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто», серебряный призер «Дакар-2018», бронзовый «Дакар-2020»:

Конечно, тяготит. Если бы я сказал, что это не так, это было лицемерие. Для любого спортсмена, занимающегося ралли-рейдом, это не просто гонка – это образ жизни такой. Синдром «Дакара» – ты едешь домой с любыми травмами, с любой формой усталости, с «Дакара» летишь на самолете и думаешь, как ты приедешь в следующем году. И что за этот год ты изменишь, чтобы стать лучше. Сейчас ситуация такая, что это все под большим вопросом и в этом году. Никакой ясности нет. Даже, больше скажем, в сторону отрицательного ответа по поводу нашего участия. Мы без гонок были практически в течение года с прошлого «Шелкового пути». Юлия Силипицкая:

Боже, как вы выжили, скажите, пожалуйста?

Сергей Вязович:

Очень трудно мы пережили этот момент. Юлия Силипицкая:

Расскажите, как вы пережили. 30 секунд вам даю рассказать, как это было тяжело. Что вы делали? Бегали на 24-й этаж? Сергей Вязович:

Тренировались. Очень много тренировались. Эти тренировки больше похожи на гимнастику, на ритмику, как в школе была, это нагрузка без отягощения практически, с собственной массой тела, на подвижность позвоночника. Юлия Силипицкая:

То есть у вас там грыж нет? Сергей Вязович:

Нет, у нас как раз-таки все это есть. И для того, чтобы это не ухудшалось, не усугублялось, мы этим и занимаемся. Второй тип нагрузки – это кардионагрузка. Это длительное занятие либо на тренажерах, велотренажерах, беговых тренажерах. А уже в летнее время, например, я много катаюсь на велосипеде. РНПЦ спорта наше в Минске также с нами занимается по программе реабилитации после гонки и программа перед гонкой. Скажем так, завершающий почерк делают нам девочки из РНПЦ спорта. «Пока позволяет здоровье, нужно продолжать». Когда ралли-гонщики идут на пенсию?

Юлия Силипицкая:

Почерк, девочки? Это интересно. Ваш вид спорта позволяет до какого времени участвовать? Сергей Вязович:

Карлос Сайнс выиграл в возрасте в районе 60 лет. В зачете автомобилей. Юлия Силипицкая:

То есть у вас еще будет большой путь? Сергей Вязович:

Да. Да любой вид спорта. Раньше футболисты завершали в 30-35 лет. Сегодня смотрим за футболистами: Криштиану Роналду в районе 40 лет, Ибрагимовичу уже 40. Они в такой форме, что позавидовать могут 20-летние ребята. Юлия Силипицкая:

То есть, вы себе сказали: пока Роналду не уйдет, Вязович будет. Сергей Вязович:

Я себе сказал, что пока у меня есть возможность показывать высокий результат, пока этот результат будет полезен команде, пока позволяет здоровье, нужно продолжать. Мы растим еще пилотов команде. Опять же, для них хорошим стимулом является экипаж, который нужно догонять. И вот у ребят стоит задача обогнать, тогда будет моя работа как руководителя команды сделана на отлично. «Будем сейчас сильно проигрывать в техническом развитии, потому что не с чем будет сравнивать» Юлия Силипицкая:

Если сейчас сравнить ваше выступление на «Шелковом пути» и перенести его на «Дакар». Понятно уже, что вы бы все равно ввязались в победную гонку. Потеряли-то они, а не мы.

Сергей Вязович:

Мы можем сказать, что наш автомобиль конкурентоспособный, экипажи конкурентоспособные. Но, конечно же, в этот раз на «Шелковом пути» сказалось отсутствие гоночной практики в течение года. Было тяжело. Но мы посмотрели, опять же, со старта гонки и на тех участках, когда мы не сталкивались с проблемами, что у нас скорость по-прежнему есть. И в случае, если мы сейчас подтянем все свои болячки, то мы пока точно относимся к группе лидеров. Мы готовимся всегда. Мы и в том году были готовы, и в этом году будем готовы. Если у нас такая возможность появится, команда будет готова выступить. Перед собой ставим только одну теперь цель, выезжая на любое соревнование – это борьба за победу. Уже какое место на подиуме – это не всегда для нас является положительным результатом. Мы хотим побеждать. Не ощущая конкуренцию со стороны других команд, за исключением «КАМАЗ-мастер», с которыми мы могли столкнуться на «Дакар-2023», где можно посмотреть, кто ввел в эксплуатацию какие-то технически новшества, как изменились автомобили, в этом плане мы, конечно, будем сейчас сильно проигрывать в техническом развитии, потому что не с чем будет сравнивать. Но на самом деле та планка, которую задает «КАМАЗ-мастер», хорошая, поэтому, придерживаясь даже этой планки, не думаю, что мы за год, за два или за какой-то промежуток времени должны сильно провалиться в техническом развитии. Потому что пока что мы показывали на любом старте, что наши автомобили довольно конкурентоспособны. На сегодня те автомобили, на которых мы выступали на «Шелковом пути», они уже выглядят просто рамой в цеху, на стапеле, полностью разобранные. И происходит дефектация, осмотр и принятие решений по модернизации. Мы столкнулись, что при разрушении колес у нас разрушался кузов автомобиля. Там уже внесены изменения. И изменения коснутся впуска воздуха, так как именно расположение, скажем, впуска послужило тому, что Алексей получил гидроудар. Мы не рассчитывали, что брод будет такой глубины. Мы знали, что он там есть, в предыдущие годы проходила там гонка. Но накаталась уже яма там, где все идут. Когда я его проезжал, например, мне уже и зрители, и Сергей Сачук, механик экипажа Алексея Вишневского, который спускался в воду и цеплял трос, говорит: я метр, пару шагов в сторону делаю – там мелко. Мы в прошлом году сумели занять второе место, а в этом году финишировали третьими. «Эта убойная тряска, ударная нагрузка была на протяжении всей гонки»

Юлия Силипицкая:

Вы недовольны? Сергей Вязович:

Не очень. Все ожидали, что после Астрахани с ее убойным бездорожьем, мы пойдем на более быстрые плато, и гонка ускорится. Она-то ускорилась, дорога позволяла ехать быстро. Но при этом бездорожье никто не отменял. И учитывая то, что высокие очень температуры, почва пересохшая, каждая кочка, каждая колея, оставленная весной от автомобилей, ощущались как будто ты переезжаешь бордюр. И эта убойная тряска, ударная нагрузка была на протяжении всей гонки, за исключением последних двух этапов. Она нас крепко потрепала. «Мы в такую жару давно не попадали». Колеса взрывались и не дали белорусам занять пьедестал Юлия Силипицкая:

Колеса не выдерживали, резина взрывалась?

Сергей Вязович:

Начиная, на самом деле, с первого этапа. Мы на первом этапе успели финишировать, и на самом финише, за метров 500 до финиша, взорвалось заднее колесо. Тогда мы не придали этому значения. Мы сумели выиграть этап в абсолютном зачете, захватили лидерство и не обратили на это внимание. Думали, что это случайность. Юлия Силипицкая:

Слушайте, а шины сами по себе – они европейского производителя. Так может на «Белшину» тогда обратиться? Сергей Вязович:

Мы ехали и на «Белшине», ехали и на Continental, ехали на Michelin. Для грузовиков нет спортивной резины – вот в чем вся проблема. Все шины имеют индекс скорости 80 километров в час. Шины-то взрывались, но взрывались только задние шины. И это наталкивает на мысль, что есть что-то и в автомобиле, что подогревает именно заднюю ось. Так как мы используем и на передней оси, и на задней оси одинаковые шины, а с передними шинами проблем не возникало ни у Алексея Вишневского, ни у нашего экипажа. А задние шины с одинаковой периодичностью, начиная от 100-150 километров – левое заднее колесо. Еще через 100 – правое заднее колесо. И это повторялось изо дня в день. Как под копирку. Теперь нам предстоит разобраться: эти изменения повлияли на это, либо же все-таки это был аномальная жара. Мы в такую жару давно не попадали: до 40 градусов. Наша третья позиция в принципе в первой половине гонки был довольно серьезно защищена. Из-за проблем с шинами мы не смогли включиться в борьбу за первое место. Юлия Силипицкая:

Во всем виновато колесо.