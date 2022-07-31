Белорусские пловцы взяли 11 медалей на турнире «Игры дружбы» в Казани





11 медалей и национальные рекорды. Шкурдай, Шиманович и молодежь. Наконец-то и о белорусских прыжках в воду заговорили. И хорошо – две бронзы и серебро. Исполнители Алена Идрисова и Алена Забродская, а также Александр Молчан и Владислав Сонин. Будем надеяться, что стартовала новая веха у наших прыгунов.