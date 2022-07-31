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Белорусские пловцы взяли 11 медалей на турнире «Игры дружбы» в Казани

31 июля 2022 18:07
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Казань на неделе стала фабрикой новых чемпионов турнира «Игры дружбы». В списках белорусы, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.  

Белорусские пловцы взяли 11 медалей на турнире «Игры дружбы» в Казани-1



11 медалей и национальные рекорды. Шкурдай, Шиманович и молодежь. Наконец-то и о белорусских прыжках в воду заговорили. И хорошо – две бронзы и серебро. Исполнители Алена Идрисова и Алена Забродская, а также Александр Молчан и Владислав Сонин. Будем надеяться, что стартовала новая веха у наших прыгунов.  

Белорусские пловцы взяли 11 медалей на турнире «Игры дружбы» в Казани-3

Турнир по синхронному плаванию стартовал в субботу. Приятные новости прилетели быстро. Наша Василина Хондошко взяла серебро в соло. У юниорок Ксения Лебедева стала бронзовым призером. В акробатических группах команда Беларуси завоевала еще одну серебряную награду.  

# Плавание # Алена Идрисова # Алена Забродская # Анастасия Шкурдай # Илья Шиманович # Александр Молчан # Владислав Сонин # Ксения Лебедева # Василина Хондошко # Фотофакт

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