Белорусские пловцы взяли 11 медалей на турнире «Игры дружбы» в Казани

Казань на неделе стала фабрикой новых чемпионов турнира «Игры дружбы». В списках белорусы, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
Казань на неделе стала фабрикой новых чемпионов турнира «Игры дружбы». В списках белорусы, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.
11 медалей и национальные рекорды. Шкурдай, Шиманович и молодежь. Наконец-то и о белорусских прыжках в воду заговорили. И хорошо – две бронзы и серебро. Исполнители Алена Идрисова и Алена Забродская, а также Александр Молчан и Владислав Сонин. Будем надеяться, что стартовала новая веха у наших прыгунов.
Турнир по синхронному плаванию стартовал в субботу. Приятные новости прилетели быстро. Наша Василина Хондошко взяла серебро в соло. У юниорок Ксения Лебедева стала бронзовым призером. В акробатических группах команда Беларуси завоевала еще одну серебряную награду.