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Гимнастки Горносько и Салос завоевали медали на домашнем турнире «Хрустальная роза»

25 июля 2022 11:38
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Новости Беларуси. Белорусские грации отменно выступили на домашнем для себя турнире «Хрустальная роза», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последний день по итогам отдельных видов наша копилка потяжелела на несколько медалей.

Гимнастки Горносько и Салос завоевали медали на домашнем турнире «Хрустальная роза»-1

Алина Горносько взяла золото по итогам упражнения с мячом. Анастасия Салос не знала равных в композиции с лентой. Но на этом девушки не остановились. Горносько также стала второй в булавах и третьей в обруче. А программу с мячом Салос судьи оценили второй суммой баллов. Кроме взрослых спортсменок на пьедестал также поднимали белорусские юниорки.

Гимнастки Горносько и Салос завоевали медали на домашнем турнире «Хрустальная роза»-4

Алина Горносько, победительница турнира:
Спасибо еще раз всем организаторам за такой шикарный домашний турнир. Мне очень приятно выступать дома. Поддержка публики, конечно. Очень чувствовалась, хотелось делать все самое лучшее. Не хватило сил к последнему упражнению с лентой последнего дня соревнований. Я расстроена, конечно, но во всем остальном довольна выступлением. Многоборье получилось у меня отменно.

# Гимнастика # Алина Горносько # Анастасия Салос # Фотофакт

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