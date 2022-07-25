Гимнастки Горносько и Салос завоевали медали на домашнем турнире «Хрустальная роза»

Новости Беларуси. Белорусские грации отменно выступили на домашнем для себя турнире «Хрустальная роза», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В последний день по итогам отдельных видов наша копилка потяжелела на несколько медалей.

Алина Горносько взяла золото по итогам упражнения с мячом. Анастасия Салос не знала равных в композиции с лентой. Но на этом девушки не остановились. Горносько также стала второй в булавах и третьей в обруче. А программу с мячом Салос судьи оценили второй суммой баллов. Кроме взрослых спортсменок на пьедестал также поднимали белорусские юниорки.