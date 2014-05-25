ЧМ-2014. Сборная России стала 5-кратным чемпионом мира, обыграв в финале Финляндию – 5:2. Стенограмма онлайн-трансляции

Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею в Минске завершен. 25 мая определились все обладатели наград. В матче за третье место шведы оказались сильнее чехов (3:0), а в финале Россия одержала победу над сборной Финляндии (5:2).
Таким образом, российская хоккейная команда в пятый раз в своей истории стала чемпионом мира.
Уже после окончания полуфиналов стало понятно, что финальный поединок Россия – Финляндия будет интересным. На нынешнем первенстве команды уже встречались. 11 мая на групповом этапе сильнее оказались подопечные Олега Знарка – 4:2. Шайбы на свой счет тогда записали Тихонов, Овечкин, Кулемин и Калинин. У финном отличились Хиетанен и Каралахти. И, надо сказать, легко славянам не было.
Тот матч запомнился также грубым приемом российского нападающего Вадима Шипачева. После его силового приема Пекка Йормакка не смог продолжить игру. В последствие у хоккеиста диагностировали сотрясение мозга.
Так что 25 мая финская дружина должна была в какой-то степени отомстить за своего товарища. А лучший способ это сделать – победить.
Стартовая сирена прозвучала ровно в 21.00 и началась настоящая битва за «золото». Однако излишняя настроенность и желание победить порой переходили в банальные потасовки и нарушения правил, что, естественно, заканчивалось удалениями. Только за первые пять минут матча на скамейке для штрафников побывали 4 игрока.
Но после того, как в конце 9-й минуты удалили Саломаки, за финнов стало по-настоящему тревожно. Команда только и делала, что отбивалась. Голкипер Пекка Ринне был на высоте. Однако и он не смог спасти свои владения на 11 минуте, когда российский нападающий Сергей Широков поразил угол ворот Ринне. 1:0.
В дальнейшем инициативой безраздельно владели россияне. Но и финны не забывали время от времени огрызаться.
Первый период катился к своему логическому завершению, как за 3 секунды до сирены Лиро Пакарейнен уравнял шансы. После его прохода и броска шайба прошмыгнула между ног Сергея Бобровского и оказалась в воротах. 1:1.
Второй период ожидался с нескрываемым интересом. Тяжело вспомнить, какая команда на этом чемпионате давала такой бой России.
После перерыва игра пошла на равных курсах. Моменты стали возникать у ворот с завидной регулярностью. Но ни один из них не заканчивался голом: то не везло нападающим, то вратари действовали уверенно.
Однако на 27-й минуте снова все предопределила игра в неравных составах. При обороне собственных ворот защитники сборной России не уследили за форвардом Олли Палола. И тот поразил ворота. 2:1.
Для фаворитов турнира запахло жаренными и они полетели отыгрываться. И кому, если не капитану, выходить на первые роли в такие моменты. Именно Александр Овечкин меньше чем через минуту элегантно обыграл Ринне и поразил пустой угол. 2:2. Все начинается сначала.
Но подопечные Олега Знарка (сам наставник из-за дисквалификации наблюдал за матчем с трибуны) не желали с этим мириться и буквально навалились на финские ворота.
Скандинавов же в очередной раз подвело удаление. На 37-й минуте отбывать наказание отправился Петри Контиола. Представившимся шансом не могли не воспользоваться славяне. При розыгрыше лишнего Евгений Малкин вывел свою команду вперед – 3:2. Болельщикам, коих собралось более 15 тысяч, это однозначно понравилось.
И хоть финны затем имели несколько шансов сравнять счет, на перерыв команды ушли при тех же цифрах на табло.
С первых же секунд заключительного игрового отрезка финала (а также всего чемпионата мира) над ареной начало разноситься «Россия! Россия!» И хоккеисты в белой форме не могли подвести своих поклонников.
А на 44-й минуте свою помощь предложили финны – очередное удаление. Разве русские отказываются от таких подарков? Нет! – сказал Данис Зарипов и на 45-й минуте снова поразил ворота Пекка Ринне – 4:2.
К чести сборной Финляндии, она не сложила оружие, а продолжила создавать моменты у владений Бобровского. Только все тщетно. Доводить матч до нервной концовки россияне никак не хотели.
Но еще один гол все же трибуны увидели. Шайба в пятый раз влетела в сетку ворот Ринне. И угадайте в какой ситуации? Конечно, когда скандинавы играли в меньшинстве.
Лучший бомбардир чемпионата мира-2014 Виктор Тихонов записал на свой счет уже 8 шайбу на турнире. 5:2. Дело сделано. Осталось доиграть несколько минут.
Но финны Микка Саломаки и Йори Лехтера решили напоследок порадовать россиян несколькими минутами в большинстве, заработав 2+10 (малый и дисциплинарный штраф за толчок сзади) и малый штраф (2 минуты).
В такой ситуации подопечные Эркка Вэстерлунда уже ничего не смогли поделать.
Финальную сирену заглушили крики трибун «Минск-Арены». Там творилось настоящее безумство. Еще бы: сборная России стала 5-кратным чемпионом мира, не потерпев на турнире ни одного поражения и забив 42 шайбы!
Что ж, триумф российской дружины по всем статьям заслуженный!
Остается поздравить наших братьев-славян с победой и вспоминать уже канувший в Лету чемпионат мира по хоккею-2014, который с 9 по 25 мая принимал Минск. Он получился по-настоящему захватывающий, красивый, непредсказуемый и наполненный счастьем, в том числе и благодаря сборной Беларуси!
Дмитрий Руто, специально для ctv.by с «Минск-Арены»
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Считанные минуты остались до старта завершающего (и решающего) матча Чемпионата по хоккею в Минске. Россия-Финляндия.
Старт! Начался финальный поединокю
Со стычки начинают финальный поединок хоккеисты.
Широков атаковал ворота финнов, но непробиваем Ринне.
Без поддержки Олега Знарка играют сегодня россияне: дисквалифицирован наставник на финальный матч.
В большинстве играют россияне. Вообще агрессивно играют хоккеисты: каждая остановка в игре из-за стычек соперников.
2 минуты штрафа получает Овечкин.
4 на 3 играют команды: больше россиян на льду.
Ещё одно удаление в матче: клюшкой по лицу получает Плотников. В большинстве россияне.
В штангу попадает шайба с атаки россиян.
По 4 минуты штрафа уже отсидели команды, но нулевой счёт на табло.
Устремились россияне к воротам финнов, но начеку Ринне.
Миикка Саломяки отправляется на малый штраф, в большинстве играют россияне.
Половина периода позади. Очень напряжённая борьба идёт, но пока счёт не открыт.
Стеной стоит Пекка Ринне в своих воротах: не пробивают его опасные атаки россиян.
Гооол!!! Реализовывают численное преимущество россияне, 1-0.
Сергей Широков открыл счёт в финальной встрече.
5 минут осталось отыграть командам. 1-0, впереди россияне.
Гоооол!!! Отыгрываются финны, 1-1.
Ииро Пакаринен забивает 1-ю шайбу финнов в этом матче на последних секундах периода. Перерыв.
Агрессивно начали матч хоккеисты, но немного успокоились к середине периода. 1-1, матч будет жарким.
Что касается удалений, то 4 минуты в меньшинстве играли россияне, 6 - финны.
Возвращаются на лёд хоккеисты. 2-ой период финального матча: старт!
4 минуты 2-го периода отыграли команды: без остановок проходит игра.
Удаление в команде России: Данис Зарипов отправляется на скамейку. В большинстве играют финны.
Гооол!!! Простреливает Бобровского Олли Палола: 2-1.
Смогли реализовать численное преимущество финны и заслуженно повели в счёте.
Гооол!! Сравнивают счёт россияне: 2-2.
Александр Овечкин переигрывает Ринне и забивает 2-ю шайбу россиян.
Половина периода позади, равенство в счёте.
Яковлев получает удаление, 2 минуты финны играют в большинстве.
В равных составах, 4 на 4, играют команды: Яркко Иммонен отправляется на штраф.
Контиола также получает удаление. 4 на 3 играют команды, россияне в большинстве.
Ещё минуту играть россиянам 5 на 3.
Столпились у ворот финнов россияне, но непробиваем Ринне. Всё тащит финнский голкипер.
Всё-таки реализовывают большинство россияне, Малкин делает счёт 3-2.
41 секунду ещё играют в меньшинстве финны, но уже 5 на 4.
В полных составах играют команды.
На 2 минуты штрафа отправляется Евгений Малкин. В большинстве финны, и есть у них возможность отыграться.
Звучит сирена на перерыв. 3-2, россияне впереди.
Возвращаются на лёд хоккеисты. 3-ий период начнётся уже через несколько минут!
По 10 минут штрафа насобирали команды за прошедшие 2 периода.
На малый штраф отправляется Томи Саллинен. В большинстве играют россияне.
Одну за другой проводят атаки россияне, но не так просто пробить Ринне.
Гоооол! Данис Зарипов всё-таки пробивает оборону Ринне: 4-2.
Могли отыграть 1 шайбу финны, но Бобровский не позволил поразить свои ворота.
Кутузов отправляется на 2 минуты штрафа, в большинстве финны.
Не смогли забить финны в большинстве. По-прежнему 4-2 на табло, впереди россияне.
35-18 ведут россияне по количеству бросков.
Половина 3-го периода позади: активно атакуют финны.
Опасно выходил к воротам финнов Кулёмин, но по-прежнему в игре шайба.
5 минут периода осталось отыграть хоккеистам.
Лехтеря уходит на малый штраф. 2 минуты в большинстве играют россияне.
Гоол! Тихонов делает счёт 5-2 и практически лишает финнов шансов отыграться.
В большинстве играют россияне в концовке 3-го периода.
В полных составах играют команды. 2 минуты периода предстоит им ещё провести.
Лехтеря отправляется на штраф. В большинстве завершают период россияне.
Звучит финальная сирена. Празднуют победу россияне: 5-2, уверенно переигрывают они финнов.
Хоккеисты поздравляют друг друга, а это, тем временем, был последний матч минского чемпионата.
Поздравляем команду России с победой!
Поздравляем и финнов: в последнюю минуту вышли они в плей-офф, а теперь примерят серебряные награды.
Лучшим игроком матча у финнов признан Атте Охтамаа, у россиян приз получает Егор Яковлев.
Финн Пекка Ринне признан самым ценным игроком.
Получают серебряные медали финны.
Владислав Третьяк вручает золотые награды российским хоккеистам.
Кубок в руках у победителей.
Официально завершён Чемпионат мира по хоккею в Минске!
Так выглядит пьедестал: 3-е место у Швеции, 2-е - Финляндия, 1-е - Россия.
Уходят с арены финны: отдельные аплодисменты им за борьбу и игру.
Поздравляем россиян с победой на минском чемпионате!
А мы заканчиваем нашу трансляцию. Спасибо, что были с нами на протяжении всех хоккейных дней! Зубр Волат машет на прощанье.