ЧМ-2014. Сборная России стала 5-кратным чемпионом мира, обыграв в финале Финляндию – 5:2. Стенограмма онлайн-трансляции

Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею в Минске завершен. 25 мая определились все обладатели наград. В матче за третье место шведы оказались сильнее чехов (3:0), а в финале Россия одержала победу над сборной Финляндии (5:2).

Таким образом, российская хоккейная команда в пятый раз в своей истории стала чемпионом мира.

Уже после окончания полуфиналов стало понятно, что финальный поединок Россия – Финляндия будет интересным. На нынешнем первенстве команды уже встречались. 11 мая на групповом этапе сильнее оказались подопечные Олега Знарка – 4:2. Шайбы на свой счет тогда записали Тихонов, Овечкин, Кулемин и Калинин. У финном отличились Хиетанен и Каралахти. И, надо сказать, легко славянам не было.

Тот матч запомнился также грубым приемом российского нападающего Вадима Шипачева. После его силового приема Пекка Йормакка не смог продолжить игру. В последствие у хоккеиста диагностировали сотрясение мозга.

Так что 25 мая финская дружина должна была в какой-то степени отомстить за своего товарища. А лучший способ это сделать – победить.

Стартовая сирена прозвучала ровно в 21.00 и началась настоящая битва за «золото». Однако излишняя настроенность и желание победить порой переходили в банальные потасовки и нарушения правил, что, естественно, заканчивалось удалениями. Только за первые пять минут матча на скамейке для штрафников побывали 4 игрока.

Но после того, как в конце 9-й минуты удалили Саломаки, за финнов стало по-настоящему тревожно. Команда только и делала, что отбивалась. Голкипер Пекка Ринне был на высоте. Однако и он не смог спасти свои владения на 11 минуте, когда российский нападающий Сергей Широков поразил угол ворот Ринне. 1:0.

В дальнейшем инициативой безраздельно владели россияне. Но и финны не забывали время от времени огрызаться.

Первый период катился к своему логическому завершению, как за 3 секунды до сирены Лиро Пакарейнен уравнял шансы. После его прохода и броска шайба прошмыгнула между ног Сергея Бобровского и оказалась в воротах. 1:1.

Второй период ожидался с нескрываемым интересом. Тяжело вспомнить, какая команда на этом чемпионате давала такой бой России.

После перерыва игра пошла на равных курсах. Моменты стали возникать у ворот с завидной регулярностью. Но ни один из них не заканчивался голом: то не везло нападающим, то вратари действовали уверенно.

Однако на 27-й минуте снова все предопределила игра в неравных составах. При обороне собственных ворот защитники сборной России не уследили за форвардом Олли Палола. И тот поразил ворота. 2:1.

Для фаворитов турнира запахло жаренными и они полетели отыгрываться. И кому, если не капитану, выходить на первые роли в такие моменты. Именно Александр Овечкин меньше чем через минуту элегантно обыграл Ринне и поразил пустой угол. 2:2. Все начинается сначала.

Но подопечные Олега Знарка (сам наставник из-за дисквалификации наблюдал за матчем с трибуны) не желали с этим мириться и буквально навалились на финские ворота.

Скандинавов же в очередной раз подвело удаление. На 37-й минуте отбывать наказание отправился Петри Контиола. Представившимся шансом не могли не воспользоваться славяне. При розыгрыше лишнего Евгений Малкин вывел свою команду вперед – 3:2. Болельщикам, коих собралось более 15 тысяч, это однозначно понравилось.

И хоть финны затем имели несколько шансов сравнять счет, на перерыв команды ушли при тех же цифрах на табло.

С первых же секунд заключительного игрового отрезка финала (а также всего чемпионата мира) над ареной начало разноситься «Россия! Россия!» И хоккеисты в белой форме не могли подвести своих поклонников.

А на 44-й минуте свою помощь предложили финны – очередное удаление. Разве русские отказываются от таких подарков? Нет! – сказал Данис Зарипов и на 45-й минуте снова поразил ворота Пекка Ринне – 4:2.

К чести сборной Финляндии, она не сложила оружие, а продолжила создавать моменты у владений Бобровского. Только все тщетно. Доводить матч до нервной концовки россияне никак не хотели.

Но еще один гол все же трибуны увидели. Шайба в пятый раз влетела в сетку ворот Ринне. И угадайте в какой ситуации? Конечно, когда скандинавы играли в меньшинстве.

Лучший бомбардир чемпионата мира-2014 Виктор Тихонов записал на свой счет уже 8 шайбу на турнире. 5:2. Дело сделано. Осталось доиграть несколько минут.

Но финны Микка Саломаки и Йори Лехтера решили напоследок порадовать россиян несколькими минутами в большинстве, заработав 2+10 (малый и дисциплинарный штраф за толчок сзади) и малый штраф (2 минуты).

В такой ситуации подопечные Эркка Вэстерлунда уже ничего не смогли поделать.

Финальную сирену заглушили крики трибун «Минск-Арены». Там творилось настоящее безумство. Еще бы: сборная России стала 5-кратным чемпионом мира, не потерпев на турнире ни одного поражения и забив 42 шайбы!

Что ж, триумф российской дружины по всем статьям заслуженный!

Остается поздравить наших братьев-славян с победой и вспоминать уже канувший в Лету чемпионат мира по хоккею-2014, который с 9 по 25 мая принимал Минск. Он получился по-настоящему захватывающий, красивый, непредсказуемый и наполненный счастьем, в том числе и благодаря сборной Беларуси!

Дмитрий Руто, специально для ctv.by с «Минск-Арены»

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Россия - Финляндия» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой. Считанные минуты остались до старта завершающего (и решающего) матча Чемпионата по хоккею в Минске. Россия-Финляндия. Старт! Начался финальный поединокю Со стычки начинают финальный поединок хоккеисты. Широков атаковал ворота финнов, но непробиваем Ринне. Без поддержки Олега Знарка играют сегодня россияне: дисквалифицирован наставник на финальный матч. В большинстве играют россияне. Вообще агрессивно играют хоккеисты: каждая остановка в игре из-за стычек соперников. 2 минуты штрафа получает Овечкин. 4 на 3 играют команды: больше россиян на льду. Ещё одно удаление в матче: клюшкой по лицу получает Плотников. В большинстве россияне. В штангу попадает шайба с атаки россиян. По 4 минуты штрафа уже отсидели команды, но нулевой счёт на табло. Устремились россияне к воротам финнов, но начеку Ринне. Миикка Саломяки отправляется на малый штраф, в большинстве играют россияне. Половина периода позади. Очень напряжённая борьба идёт, но пока счёт не открыт. Стеной стоит Пекка Ринне в своих воротах: не пробивают его опасные атаки россиян. Гооол!!! Реализовывают численное преимущество россияне, 1-0. Сергей Широков открыл счёт в финальной встрече. 5 минут осталось отыграть командам. 1-0, впереди россияне. Гоооол!!! Отыгрываются финны, 1-1. Ииро Пакаринен забивает 1-ю шайбу финнов в этом матче на последних секундах периода. Перерыв. Агрессивно начали матч хоккеисты, но немного успокоились к середине периода. 1-1, матч будет жарким. Что касается удалений, то 4 минуты в меньшинстве играли россияне, 6 - финны. Возвращаются на лёд хоккеисты. 2-ой период финального матча: старт! 4 минуты 2-го периода отыграли команды: без остановок проходит игра. Удаление в команде России: Данис Зарипов отправляется на скамейку. В большинстве играют финны. Гооол!!! Простреливает Бобровского Олли Палола: 2-1. Смогли реализовать численное преимущество финны и заслуженно повели в счёте. Гооол!! Сравнивают счёт россияне: 2-2. Александр Овечкин переигрывает Ринне и забивает 2-ю шайбу россиян. Половина периода позади, равенство в счёте. Яковлев получает удаление, 2 минуты финны играют в большинстве. В равных составах, 4 на 4, играют команды: Яркко Иммонен отправляется на штраф. Контиола также получает удаление. 4 на 3 играют команды, россияне в большинстве. Ещё минуту играть россиянам 5 на 3. Столпились у ворот финнов россияне, но непробиваем Ринне. Всё тащит финнский голкипер. Всё-таки реализовывают большинство россияне, Малкин делает счёт 3-2. 41 секунду ещё играют в меньшинстве финны, но уже 5 на 4. В полных составах играют команды. На 2 минуты штрафа отправляется Евгений Малкин. В большинстве финны, и есть у них возможность отыграться. Звучит сирена на перерыв. 3-2, россияне впереди. Возвращаются на лёд хоккеисты. 3-ий период начнётся уже через несколько минут! По 10 минут штрафа насобирали команды за прошедшие 2 периода. На малый штраф отправляется Томи Саллинен. В большинстве играют россияне. Одну за другой проводят атаки россияне, но не так просто пробить Ринне. Гоооол! Данис Зарипов всё-таки пробивает оборону Ринне: 4-2. Могли отыграть 1 шайбу финны, но Бобровский не позволил поразить свои ворота. Кутузов отправляется на 2 минуты штрафа, в большинстве финны. Не смогли забить финны в большинстве. По-прежнему 4-2 на табло, впереди россияне. 35-18 ведут россияне по количеству бросков. Половина 3-го периода позади: активно атакуют финны. Опасно выходил к воротам финнов Кулёмин, но по-прежнему в игре шайба. 5 минут периода осталось отыграть хоккеистам. Лехтеря уходит на малый штраф. 2 минуты в большинстве играют россияне. Гоол! Тихонов делает счёт 5-2 и практически лишает финнов шансов отыграться. В большинстве играют россияне в концовке 3-го периода. В полных составах играют команды. 2 минуты периода предстоит им ещё провести. Лехтеря отправляется на штраф. В большинстве завершают период россияне. Звучит финальная сирена. Празднуют победу россияне: 5-2, уверенно переигрывают они финнов. Хоккеисты поздравляют друг друга, а это, тем временем, был последний матч минского чемпионата. Поздравляем команду России с победой! Поздравляем и финнов: в последнюю минуту вышли они в плей-офф, а теперь примерят серебряные награды. Лучшим игроком матча у финнов признан Атте Охтамаа, у россиян приз получает Егор Яковлев. Финн Пекка Ринне признан самым ценным игроком.

Получают серебряные медали финны.

Владислав Третьяк вручает золотые награды российским хоккеистам.

Кубок в руках у победителей.

Официально завершён Чемпионат мира по хоккею в Минске!

Так выглядит пьедестал: 3-е место у Швеции, 2-е - Финляндия, 1-е - Россия.

Уходят с арены финны: отдельные аплодисменты им за борьбу и игру.

Поздравляем россиян с победой на минском чемпионате!

А мы заканчиваем нашу трансляцию. Спасибо, что были с нами на протяжении всех хоккейных дней! Зубр Волат машет на прощанье.