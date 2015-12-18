Молодежная сборная Беларуси по хоккею отправилась на чемпионат мира в Финляндию

Новости Беларуси. Этим вечером молодежная сборная Беларуси (ребята до 20 лет) взяла курс на Хельсинки. Задача минимум на предстоящем чемпионате мира в Финляндии – застолбить место в высшем дивизионе. Прописку в элиту наши парни получили благодаря блестящей победе в прошлом году в Италии.

26 декабря в стартовом матче подопечные Александра Белявского встречаются с хозяевами площадки – финнами. А в рамках подготовки к турниру белорусы проведут товарищескую встречу с действующими чемпионами – канадцами. Этот матч состоится 19 декабря сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Белявский, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Мы должны играть очень дисциплинированно в обороне, играть на контратаках. Но так как финны побегут, играют дома, при полных трибунах понятное дело, это будет вопрос именно хорошего настроя на игру, физически и психологически прежде всего, потому что все-таки играем с хозяевами. А с канадцами очень хороший матч. Для нас это первый тренировочный матч. Будет очень интересно посмотреть и нам самим, и прежде всего ребятам, на каком уровне вообще будет проходить чемпионат мира.

По мнению председателя Белорусской федерации хоккея Игоря Рачковского, молодежный чемпионат мира в элитном дивизионе – это отличный вызов для наших парней. Многие ребята могут изменить свою хоккейную судьбу.

Игорь Рачковский, председатель Белорусской федерации хоккея:

Понятно одно: должен быть результат. Результат для этих ребят, самое главное, закрепиться, остаться в топ-дивизионе. Потому что чтобы последующие команды шли, развивались и были мотивированы. Да, это тяжело, но это возможно.