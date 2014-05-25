Беларусь глазами иностранных болельщиков на ЧМ-2014

Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею в Минске стал самым посещаемым за всю историю проведения подобных первенств. На «большой хоккей» в Минск приехало несколько десятков тысяч болельщиков. Таким образом, Минск превратился в своеобразный интернациональный коктейль.

Внедриться в фан-среду нам помогает болельщик белорусской сборной Михаил. Молодой человек не просто ценитель реактивных атак на скользком игровом поле. Грядущие встречи — в буквальном смысле его тема. Совсем скоро Михаил получит диплом по специальности «менеджмент спорта и туризма». Так что рандеву с гостями ЧМ из-за границы — его конек. И не только хоккейный.

Михаил Глазунов, болельщик (Беларусь):

Очень болею и за сборную, и за наш клуб. Постоянно поддерживаю, хожу на матчи на «Минск-Арену», смотрю с друзьями дома, в спортивных барах, то есть это мое такое регулярное хобби. Такого праздника я у нас не встречал.

Поисковая операция иностранце в городе длится недолго. Ведь в Минск на «большой хоккей» их приехало не менее 30 тысяч, это не в счет россияне и казахи. Майки с национальной символикой лучший навигатор.

Командир бригады этих болельщиков с королевскими замашками. Имя как у принца, запросы как у монарха. Сказочная обстановка и нешуточные параллели.

Питер фон Баллмоос, болельщик (Швейцария):

Да я принц, но я потерял свой замок где-то в Швейцарии, но что эти замки они все здесь, я нашел свой замок в Беларуси. Смотрите, какие высоки башни.

Тот самый принц Питер настоящий чемпионатный эксперт.

Питер фон Баллмоос:

Мы убедились, с каким энтузиазмом ваши болельщики поддерживают Беларусь, шквал эмоций, такого заряда нигде не видали. Ваши люди такие дружелюбные, мы завели много друзей, они с нами и мы с ними праздновали и ваши, и наши победы.

В его саквояже воспоминаний 25 мировых первенств по хоккею. Глобус уставлен метками. Казалось бы, такого гуру уже не удивить, однако, все-таки Беларусь сумела. Питер, а по нашему Петя, в восторге от фан-деревни. Кстати, и не он один, оценил неделей раньше и до сих пор вспоминает обитель болельщиков и самый главный в мире по хоккею Рене Фазель.

Швейцария считается законодателем вкуса у сладкоежек и славится лакомыми молочными треугольниками, потому на суд шоколадным критикам представляем белорусскую плитку. Горькая под маркой хоккея.

Дегустация сопровождается характерными междометиями. И вот гастрономический вердикт.

Питер фон Баллмоос:

Менее сладкий шоколад, чем наш, но очень много какао-бобов.

Но разве любителям сурового спорта объяснить, что темный горький гораздо полезнее, а ведь именно ярые болельщики на матчах , волнуют сердце. Еще из плюсов, скорее для болельщиц, — он менее калорийный.

Питер фон Баллмоос:

Это будет хороший подарок для наших друзей по хоккею, надо прикупить домой.

Двигаем дальше. Этого парня мы встретили у арены. Пристаем, как банные листы, к носителю кленовой атрибутики. Дэвид — патологоанатом из Монреаля, потому и Беларусь изучает не поверхностно.

Дэвид Тефен, болельщик (Канада):

Мне кажется, что здесь реально подготовка на высочайшем уровне. Я был на арене, все организованно хорошо, такая атмосфера, которую невозможно передать словами. Меня поразила фан-деревня, вот это действительно классная задумка. Мне очень понравился Минск, очень большой и чистый город. Люди очень добрые и симпатичные.

Он с родины хоккея, в Канаде самое большое в мире количество ледовых площадок на душу населения. Хоть все и познается в сравнение, но все же звучит скромный вопрос.

Как оцениваешь наши арены?

Дэвид Тефен, болельщик (Канада):

Я думаю, это тот же уровень, что и в Канаде, Я был на двух играх в Чижовке, арена хорошо спроектирована. На мой взгляд, нет никаких недочетов.

Я немного разочарован, что наши проиграли финнам. Но, увы, это уже случилось!

Болеть за свою национальную команду пришлось недолго, в столице Беларуси всего пару дней успел лишь на две игры, но убить двух зайцев — его программа максимум. Ведь патологоанатом из Канады приехал не только ради ледовых баталий, интересует иностранца и культурная сторона.

С высоты образовательного алмаза — Национальной библиотеки Дэвид уже оценил богатые городские пейзажи, чуть позже составил и экскурсионные маршруты.

Дэвид Тефен, болельщик (Канада):

В Канаде мало чего слышали о Беларуси. Но здесь красивая природа, хоккей тоже на уровне. Поражает чистота Минска, впечатляет то, что в городе много пространства, я действительно полюбил архитектуру Минска.

Еще в моих планах посетить музей Второй мировой войны, Национальный художественный музей. Это два основных объекта. Возможно, поеду в Мирский замок, знаю, что по всей Беларуси много красивых замков.

Градус общения изменили. Диалоги о напитках.

Дэвид Тефен, болельщик (Канада):

Я пил пиво, оно мне очень понравилось, а еще квас попил, я открыл для себя этот вкус.

Раз пошла такая тема, закрепить пройденный материал решаемся у финнов, расположившихся под зонтиком летнего кафе. Тем более именно жители Финляндии настоящие пиволюбы — вот такие национальные пристрастия.

Болельщики (Финляндия):

— Минск — замечательный город для проведения ЧМ такого уровня. Мы были счастливы с самого начала, как сюда приехали.

— Люди очень дружелюбные. Здесь по-настоящему круто!



После бокальчика пенного пускаются в воспоминания.

Болельщики (Финляндия):

— В Минске все масштабное, когда мы были на ЧМ в Словакии такой атмосферы не было. Очень полюбили белорусов, мы с ними танцуем, отдыхаем, они стали для нас настоящими гидами и мы можем гулять прекрасно по Минску.

А мы россиян узнаем не по походке, а по гриму. Только русские в +30 могут гулять по улице в шапках-ушанках.

Болельщики (Россия):

Мы первый раз в Беларуси, в восхищены порядком, чистотой, новыми объектами, обстановкой. Все здорово!

Здесь для российских фанатов настоящее раздолье. Когда ребята только собирались в Минск, перебирали разные транспортные варианты. Рискнули, вопреки стереотипам о пробках и дорогах, на машине. На их удивление во всем им зеленый свет.

Болельщики (Россия):

Какие пробки? У вас нет пробок. Свободное движение, все ездят по правилам. Никаких машин припаркованных не по правилам нет.

Михаил, не жалея сил, жал руки новым знакомым, расспрашивал иностранцев о их приключениях и впечатлениях, садил батарейки фотоаппаратов. Но самое главное — вместе с финнами, швейцарцами, канадцами, русскими и другими за сводами арен посмотрел на свою страну их глазами и понял, что хоккей это не только спорт, но и то, что объединяет Беларусь со всем миром.

Михаил Глазунов, болельщик (Беларусь):

Мне было очень интересно, как зарубежные гости (более дальние, так скажем) рассказывали о нашей стране. Раньше они даже не знали, где она находится. Сейчас приехали и увидели, что здесь все хорошо, культурно, красиво. Всем понравилось, многие были приятно удивлены. Я был удивлен когда приехал на «Чижовку-Арену». Как там все сделали, она меня приятно удивила. Пиво и пиво, я в нем не разбираюсь, но то, что такие эксперты, как финны его оценили, это меня удивило.