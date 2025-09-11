Более 1,5 тысячи автомобилей ожидают очереди на въезд в пункте пропуска «Брест»

Ситуация на белорусско-польской границе усугубляется с каждым часом. В единственном доступном для путешественников пункте пропуска «Брест» своей очереди ожидают более полутора тысяч автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выезд также зарегистрировано почти 70 автобусов – их число за сутки выросло практически в шесть раз. Польские службы крайне неохотно оформляют пассажирский транспорт – накануне, 10 сентября, на протяжении нескольких часов не проследовал ни один автобус.

Не менее напряженная обстановка в грузовом пункте пропуска «Козловичи». По информации Госпогранкомитета, там скопилось 430 фур. Приостановка движения для многих перевозчиков станет серьезной проблемой и повлечет финансовые убытки. Многие водители уже сейчас пересматривают свои маршруты и отправляются на литовское направление.

Я как раз только с отпуска вышел. Как бы выеду, а так – поездил на Литву, на Латвию. Понятно, что потери будут нести. Здесь же в основном самый большой поток будет идти. Они о людях не думают. Непонятно, кто там вообще это решает.

Первых 15 минут шока… Потом – что будет, то будет. Я завязана с автобусом едущим и с самолетом.

То, что закрыли границы, конечно, я против. Сами понимаете, страдают же люди безвинные.

Напомним, польская сторона объявила о приостановке движения транспорта на белорусско-польской границе с 12 сентября во всех пунктах пропуска, в том числе железнодорожных. Сейчас продолжают работать лишь автомобильный «Брест» и грузовой «Козловичи» – единственные открытые переходы на белорусско-польской границе.

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