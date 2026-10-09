Новости по тегу #Финляндия

Согласно докладу аналитиков, порог будет увеличиваться на шесть месяцев для каждой следующей возрастной группы.
Особенно сложная ситуация на западе страны и в прибрежной зоне – плотная стена дождя серьезно изменила обстановку на дорогах.
Президент Финляндии Александер Стубб поделился своими размышлениями о будущем мирового порядка в интервью The Washington Post. По его мнению, мир сейчас находится на перепутье и движется к новому этапу стабилизации.
Финляндия столкнулась с серьезным финансовым рубежом: госдолг страны достиг 90,3 % от ВВП. Главный актуарий Статистического управления Финляндии Ханна Бьерклунд назвала рост стремительным: еще пять лет назад показатель держался на уровне примерно 75 %.
На востоке страны уровень безработицы взлетел почти до 20 %, что вдвое выше показателей аналогичных районов на западе.
Это на пятую часть больше, чем годом ранее.
Власти обосновали решение необходимостью укрепить обороноспособность страны в рамках сотрудничества с НАТО.
По сообщению Министерства обороны, решение связано с активизацией деятельности украинских беспилотников.
По его словам, изменение законодательства снизит риски для Финляндии. Ранее правительство предложило разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в оборонных целях. Во всех остальных случаях запрет останется в силе.
По ее мнению, для Финляндии это важнее, чем для других стран ЕС.
По его словам, страна должна сосредоточиться на защите собственных границ, хотя продолжает помогать Киеву и участвует в «коалиции желающих».
Всего на полигоне задействованы более двух тысяч военнослужащих и примерно 500 единиц техники – от бронетранспортеров до артиллерийских систем разных типов.
10 октября 2026 18:46
10 октября 2026 18:01
10 октября 2026 17:39
10 октября 2026 17:38
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:37
10 октября 2026 17:36
10 октября 2026 17:33