Прямой эфир

Новости по тегу #Финляндия

Финляндия планирует повысить пенсионный возраст до 70 лет
09 октября 2026 06:18

Финляндия планирует повысить пенсионный возраст до 70 лет

Сильный штормовой ветер в Финляндии обесточил тысячи жилых домов
07 октября 2026 06:11

Сильный штормовой ветер в Финляндии обесточил тысячи жилых домов

Президент Финляндии спрогнозировал установление нового миропорядка к 2030 году
06 октября 2026 07:14

Президент Финляндии спрогнозировал установление нового миропорядка к 2030 году

Госдолг Финляндии обновил «позорный рекорд»
30 сентября 2026 13:57

Госдолг Финляндии обновил «позорный рекорд»

В Финляндии опасаются массового оттока населения из-за закрытия границы с Россией
29 августа 2026 10:38

В Финляндии опасаются массового оттока населения из-за закрытия границы с Россией

Безработица в Финляндии достигла рекордного уровня за последние 28 лет
25 июня 2026 07:03

Безработица в Финляндии достигла рекордного уровня за последние 28 лет

Парламент Финляндии отменил 40-летний запрет на ввоз ядерного оружия
18 июня 2026 06:11

Парламент Финляндии отменил 40-летний запрет на ввоз ядерного оружия

В Финляндии призывают на службу резервистов для защиты границ
22 апреля 2026 06:27

В Финляндии призывают на службу резервистов для защиты границ

В Финляндии готовы к реакции РФ на снятие запрета на размещение ЯО – Хяккянен
06 марта 2026 12:56

В Финляндии готовы к реакции РФ на снятие запрета на размещение ЯО – Хяккянен

В Финляндии высказались за восстановление отношений с РФ
02 февраля 2026 13:58

В Финляндии высказались за восстановление отношений с РФ

Генерал Товери: Финляндия не может дать Украине гарантии безопасности
05 декабря 2025 14:22

Генерал Товери: Финляндия не может дать Украине гарантии безопасности

В Финляндии стартовали крупные военные учения «Северный удар»
19 ноября 2025 08:43

В Финляндии стартовали крупные военные учения «Северный удар»