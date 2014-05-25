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Чемпионат мира по хоккею в Минске. На финале Россия – Финляндия установлен новый рекорд посещаемости – 15 112 зрителей

25 мая 2014 19:23
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею в Минске запомнится не только матчами, но и рекордами посещаемости. Несколько раз показатели переписывались. Вот и финальный поединок установил очередной рекорд зрительского интереса.

За финальным матчем Россия – Финляндия с трибун наблюдали 15 112 человек. Этот рекорд является абсолютным за время проведения чемпионата мира в Минске.

Предыдущий рекорд посещаемости продержался 5 дней. 20 мая на матче Беларусь – Россия присутствовало 14 679 болельщиков.

К слову, «Минск-Арена» вмещает 15 086 человек.

# Чемпионат мира по хоккею

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