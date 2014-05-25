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Чемпионат мира по хоккею в Минске. Установлен новый рекорд посещаемости в истории турнира – 640 044 зрителя

25 мая 2014 19:24
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею в Минске отметился не только выходом сборной Беларуси в плей-офф, отличной игрой и великолепной поддержкой, но и рекордом посещаемости.

640 044 человек посетили хоккейные матчи чемпионата мира-2014 в Минске.

Предыдущий рекорд, установленный в 2004 году на чемпионате мира в Праге и Остраве (Чехия), перекрыт с лихвой. За тем турниром с трибун наблюдали в общей сложности 552 097 зрителя.

Рекорд же посещаемости отдельного матча на турнире в Минске был установлен 25 мая. Финальное сражение России и Финляндии на «Минск-Арене» посетили 15 112 человек.

Также установлен новый рекорд средней посещаемости матчей чемпионатов мира по хоккею. С учетом финального поединка он равняется 10 000 зрителей.

# Чемпионат мира по хоккею

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