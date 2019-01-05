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Молодёжный чемпионат мира по хоккею. США и Финляндия сыграют в финале, Россия и Швейцария оспорят бронзу

05 января 2019 20:28
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США-Финляндия. Такова афиша финального матча Молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Канаде.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею. США и Финляндия сыграют в финале, Россия и Швейцария оспорят бронзу-1

Молодёжный чемпионат мира по хоккею. США и Финляндия сыграют в финале, Россия и Швейцария оспорят бронзу-3

Американцы в тяжелом поединке одержали победу над россиянами. Первыми шаг к золотому матчу сделали североамериканцы. На 14-й минуте Вальстром выводит свою команду вперед. Дружина Валерия Брагина старалась как можно быстрее отыграться, но в начале второй трети Хмелевски реализовал удаление Виталия Кравцова.

Еще до второго перерыва европейцы одну шайбу отквитали. Автор российской шайбы - Григорий Денисенко. В третьем Россия была близка, чтобы перевести встречу в овертайм, но везение было на стороне хоккеистов из США. Победа – 2:1.

Молодёжный чемпионат мира по хоккею. США и Финляндия сыграют в финале, Россия и Швейцария оспорят бронзу-6

А вот второй полуфинал получился не таким напряженным, но зато результативным. Финны без труда разобрались со швейцарцами. Уже после первого периода счет 4:1 в пользу Суоми. Далее скандинавы забрасывают еще дважды и спокойно доводят дело до победы – 6:1.

В матче за бронзу сыграют россияне и швейцарцы.

# Хоккей # Фотофакт

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