Молодёжный чемпионат мира по хоккею. США и Финляндия сыграют в финале, Россия и Швейцария оспорят бронзу

США-Финляндия. Такова афиша финального матча Молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Турнир проходит в Канаде.

Американцы в тяжелом поединке одержали победу над россиянами. Первыми шаг к золотому матчу сделали североамериканцы. На 14-й минуте Вальстром выводит свою команду вперед. Дружина Валерия Брагина старалась как можно быстрее отыграться, но в начале второй трети Хмелевски реализовал удаление Виталия Кравцова.

Еще до второго перерыва европейцы одну шайбу отквитали. Автор российской шайбы - Григорий Денисенко. В третьем Россия была близка, чтобы перевести встречу в овертайм, но везение было на стороне хоккеистов из США. Победа – 2:1.