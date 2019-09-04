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В Гродно Ford перевернулся после столкновения с автобусом

04 сентября 2019 09:59
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Новости Беларуси. В центре Гродно автомобиль перевернулся после столкновения с автобусом. 

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась утром 4 сентября. За рулем автомобиля Ford находился 24-летний водитель. Он ехал по правой полосе следом за автобусом. Молодой человек решил обогнать попутный Volkswagen и вклиниться перед автобусом.  

В Гродно Ford перевернулся после столкновения с автобусом-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Водитель не рассчитал боковой интервал и зацепил автобус. Легковушку занесло на тротуар, где не было пешеходов. Авто перевернулось.  

ДТП попало на видео (смотрите здесь).  

В Гродно Ford перевернулся после столкновения с автобусом-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Виновник аварии, водитель и пассажиры автобуса не получили серьезных травм. Проводится проверка.  

В августе под Ивье в аварии с грузовиком пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса – читать далее.  

# Авария в Гродненской области # происшествия

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