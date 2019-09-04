В Гродно Ford перевернулся после столкновения с автобусом
Новости Беларуси. В центре Гродно автомобиль перевернулся после столкновения с автобусом.
По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась утром 4 сентября. За рулем автомобиля Ford находился 24-летний водитель. Он ехал по правой полосе следом за автобусом. Молодой человек решил обогнать попутный Volkswagen и вклиниться перед автобусом.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Водитель не рассчитал боковой интервал и зацепил автобус. Легковушку занесло на тротуар, где не было пешеходов. Авто перевернулось.
ДТП попало на видео (смотрите здесь).
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
Виновник аварии, водитель и пассажиры автобуса не получили серьезных травм. Проводится проверка.
В августе под Ивье в аварии с грузовиком пострадали водитель и пассажиры микроавтобуса – читать далее.