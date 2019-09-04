В Гродно Ford перевернулся после столкновения с автобусом

Новости Беларуси. В центре Гродно автомобиль перевернулся после столкновения с автобусом.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась утром 4 сентября. За рулем автомобиля Ford находился 24-летний водитель. Он ехал по правой полосе следом за автобусом. Молодой человек решил обогнать попутный Volkswagen и вклиниться перед автобусом.