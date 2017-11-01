Чему учат в БГУФК и кто выбирает спортивное образование: интервью с проректором ВУЗа

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» проректор по учебно-спортивной работе Владимир Владимирович Коваленя и легенда университета да и вообще белорусского спорта – заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики – Михаил Ильич Цейтин.

Замечено, что многие титулованные спортсмены выбирают, например, экономическое, юридическое высшее образование, нежели спортивное. Почему так?

Владимир Коваленя, проректор по учебно-спортивной работе БГУФК:

Я не могу в полной мере согласиться. Люди, действительно преданные спорту, которые прониклись этими идеями и планируют продолжать и видят себя, в первую очередь, в будущем, по завершении спортивной карьеры именно тренером, они приходят и учатся у нас в университете. И таких людей достаточно много.

Университет физической культуры дает очень широкую базу и образование, которое сосредоточено и на спорте, и на физической культуре, и на прикладных аспектах, связанных с оздоровлением, физической реабилитацией, профилактикой.

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