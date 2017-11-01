Михаил Цейтин рассказал, каким студентом был Александр Медведь

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» проректор по учебно-спортивной работе БГУФК Владимир Владимирович Коваленя и заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики – Михаил Ильич Цейтин.

У вас заканчивали обучение очень многие наши выдающиеся спортсмены, даже нынешние звезды – Виктория Азаренко, другие. Им делались поблажки при зачете, экзамене?

Владимир Коваленя, проректор по учебно-спортивной работе БГУФК:

Есть определенный стереотип, что это звезда, имя. Этих людей отличает то, что они очень четко сосредоточены на своей работе, на своей спортивной карьере и на результате любой своей деятельности. То, что дает университет, их практическая деятельность дополняет. И в целом каких-то поблажек не нужно.

Михаил Цейтин, заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики:

Саша Медведь, когда учился у меня, когда он уже был чемпион мира, уезжая на сборы, пришел ко мне взять задание по гимнастике, какое надо готовить для зачета.

Владимир Коваленя:

Зачет включает в себя и практическую составляющую, и теоретическую. Вопросы, задания, комплексы упражнений – и на снарядах, и вольные упражнения – нужно освоить. Это осваивают и сегодня все студенты нашего университета. Гимнастические, общеразвивающие упражнения, направленные на гармоничное развитие всех мышечных групп, они используются во всех видах спорта. Это база культуры движения, которая формируется средствами сложнокоординационных видов спорта и гимнастики.

Михаил Цейтин:

В 82-м году, когда футболисты наши стали чемпионами союза, никто не отрицает, что им очень помогла акробатика.

Нам по-хорошему завидуют ректоры университетов из других стран. Видеоэкскурсия по БГУФК

Чем отличается акробат от гимнаста и легко ли делать пирамиду: репортаж о трех белорусских спортсменках

«Хорошая атмосфера, отличный состав участников»: конкурс по спортивным бальным танцам Dance Cup-2017 прошел в Минске

«В 36-м году Белоруссия выступила плохо»: Михаил Цейтин о зарождении физического спорта в стране

Проректор БГУФК: «Наше спортивное образование востребовано и котируется»

Чему учат в БГУФК и кто выбирает спортивное образование: интервью с проректором ВУЗа

Михаил Цейтин: «Чем выше мировая цивилизация, тем больше востребована физическая культура и спорт»

«В гимнастике надо очень много работать»: Михаил Цейтин о нынешнем состоянии гимнастики в Беларуси

Михаил Цейтин рассказал, какой диеты он придерживается всю жизнь

Какие физические упражнения самые эффективные? Рассказывает мастер спорта СССР по акробатике Михаил Цейтин