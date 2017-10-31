Чем отличается акробат от гимнаста и легко ли делать пирамиду: репортаж о трех белорусских спортсменках

Новости Беларуси. Девчонки, о которых пойдет речь в сюжете, недавно вернулись с медалями из Польши, где проходил чемпионат Европы, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

В одном зале акробата легко спутать с гимнастом. У этих спортсменов похожие тренировки, и уже на разминке невольно задаешься вопросом: неужели человеческое тело способно на такое? Но сходство акробатики и гимнастики обманчиво: на самом деле это два совершенно разных вида спорта.

Вероника Набокина, бронзовый призер Чемпионата Европы по спортивной акробатике:

Гимнастика – это индивидуальный вид спорта, работаешь один. А в акробатике никогда один не поработаешь. Все время групповая акробатика. Мы работаем без снарядов.

Юлия Ивончик, бронзовый призер Чемпионата Европы по спортивной акробатике:

В художественной гимнастике – каждая отдельно. А мы строим пирамиды, мы все время вместе.

Если в командах амплуа? Вероника Набокина:

Конечно! Я – нижняя. Я всегда снизу, я держу пирамиду, держу их обязательно двои. Ну и ловлю верхнюю. Что важно, когда ты нижняя? Юлия Ивончик:

Сила, координация. Суметь нас подвести, куда надо – вперед, назад.

А вы кто?

Юлия Ивончик:

Я – средняя. Я держу и нижнюю, и верхнюю. Я все время контачу с верхней. Если я расслаблю ноги, я могу упасть. Мне надо и внизу, и вверху хорошо держать.

Карина Сандович, бронзовый призер Чемпионата Европы по спортивной акробатике:

Я стою всегда сверху. На пирамидах делаю работу. Меня Юля держит на руках, а я работаю на руках. Меня девочки кидают, я летаю, сальтишки кручу.

Вероника Набокина:

У нее самая основная работа.

Важный момент: акробатика не является олимпийским видом спорта, поэтому до недавнего времени самым важным стартом для девушек был чемпионат мира. Но в 2015 году команда, пусть и в слегка измененном составе, участвовала в I Европейских играх.

Вероника Набокина:

Первый раз мы поехали на соревнования, где разные виды спорта. Совсем другой уровень был. Интересно, это хороший опыт. В Минске будут Евроигры через полтора года. Вероника Набокина:

Для Минска это очень хороший уровень. Считаю, что Минск нормально потянет эти соревнования. Отдельная тема – это тренировки. Причем уже разминка вызывает респект.

С чего начинается разминка?

Вероника Набокина:

Разминка у всех индивидуальная, мы разминаемся отдельно, потому что у каждого своя работа. Верхняя разминается больше всех, потому что ей больше всех работать. Сколько у вас тренировок в неделю? Юлия Ивончик:

11 в месяц. Перед соревнованиями мы и в воскресенье тренируемся.