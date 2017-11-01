«В гимнастике надо очень много работать»: Михаил Цейтин о нынешнем состоянии гимнастики в Беларуси

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» проректор по учебно-спортивной работе БГУФК Владимир Владимирович Коваленя и заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики – Михаил Ильич Цейтин.

Михаил Ильич, вы сам гимнаст, очень неплохой, сохранили в себе молодой задор. Скажите, какая причина, на ваш взгляд, не очень хорошего нынешнего состояния гимнастики?

Михаил Цейтин, заслуженный тренер СССР по акробатике, мастер спорта СССР по акробатике, доцент кафедры гимнастики:

Где-то 80% наших специалистов работает по всему миру – уехали. Известно, что гимнастика – очень трудоемкий, сложный вид спорта. Допустим, беговые дистанции в легкой атлетике, даже плавание, лыжи (особенно лыжные гонки) – это, в первую очередь, талант: встал на лыжи, пошел – и результаты. А в гимнастике надо очень много работать.

Если говорить о гимнастике, вы заметили, что Беларусь отличается сложнокоординационными видами спорта? А началось это с нашей кафедры, когда в 54-м году всесоюзный комитет единственной кафедре в Советском Союзе поручил специализацию акробатики. Поэтому к нам потянулись со всего Союза, чтобы учиться у нас. Это была единственная кафедра. Почему нам дали? Потому что у нас были результаты хорошие. Кроме того, нашей кафедре (и мне – в частности) было поручено разработать учебные программы по сложнокоординационным видам спорта для детских спортивных школ. Они и сейчас есть по всему миру.

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